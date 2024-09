Come rovinare un'Audi TT

Difficile indovinare che ''là sotto'' si nascondano le forme magistrali, equilibrate, sportive ed eleganti di un'Audi TT; difficile credere che qualcuno sceglierà mai di operare una simile trasformazione sulla coupé di Ingolstadt; difficile persino capire come sia possibile lavare e asciugare bene qualcosa con forme così tormentate. E i commenti potrebbero essere più forti. Fatto sta che la spagnola Dragon Motors - studio di design con 25 anni di storia - ha vestito un'Audi TT di seconda generazione con il body kit DragonTT Proyecto Hero che vedete nelle immagini. E se state ancora leggendo ciò che scrivo, probabilmente volete saperne di più.

DragonTT Proyecto Hero, il bodykit per l'Audi TT da Dragon Motors

TESORO, HO ALLUNGATO LA TT Il kit aggiunge oltre mezzo metro alla lunghezza originale dell’auto e più di 25 cm alla larghezza. È per ora - per fortuna - un esemplare unico realizzato per la Spain Future Foundation, un’organizzazione no-profit di Asseco Spain Group che mira a democratizzare la tecnologia per i gruppi vulnerabili della società. Una show car, insomma. Che tuttavia sarebbe stata autorizzata per la guida su strada nonostante spigoli e protuberanze che non sono il massimo per la protezione dei pedoni. Della TT originale rimangono visibili le luci e parte del tetto, ma tutto il resto è coperto da spuntoni, sfaccettature e lamelle che nulla hanno a che vedere con le linee morbide e levigate dell'originale. Le forme tormentate del body kit sono realizzate in fibra di vetro ad alta resistenza o fibra di carbonio. Le porte sono a forbice, in stile Lamborghini, i cerchi da 20 pollici e gli specchietti hanno una forma inedita.

DragonTT Proyecto Hero, 3/4 posteriore

BATMOBILE... A GPL! All’interno, anche la plancia è stata ridisegnata, con palpebre che richiamano le numerose alettature applicate sopra il lunotto e luci a led blu per ogni dove. Il logo Audi, però, rimane sul volante e i gli strumenti originali sono intatti, così come i sedili. La preparazione prevede poi ampie modifiche alle sospensioni - che diventano regolabili - ai freni, ai cerchi e a molto altro. Il motore, per esempio, ha ora un impianto a GPL (come la Porsche di Checco Zalone) per guadagnarsi l'etichetta ECO introdotta in Spagna per la circolazione dei veicoli. Dragon Motors cita anche la possibilità di personalizzare il veicolo con un sistema multimediale touch integrato, con connettività e altro: modifiche che non paiono installate sul modello delle foto.

DragonTT Proyecto Hero, l'interno

NASCONDIGLI SU MISURA Dragon Motors non comunica prezzi per la trasformazione che vedete, ma sottolinea la possibilità di intervenire sui motori da 2.0, 2.5 e 3.2 litri della TT originale, per potenze da 200 a 340 CV. Si dichiara in grado di fornire un “prodotto personalizzato, di alta qualità e di design che ti distingue dalla concorrenza”, per qualunque veicolo a due e quattro ruote. E pure per imbarcazioni. L’azienda “ha la capacità di sviluppare, da zero, il design e la preparazione per soddisfare i suoi clienti, creando modelli unici con la massima qualità dei suoi componenti di nuova fabbricazione”. Ma davvero chi si è comprato un'Audi TT classica farebbe di tutto per non farla riconoscere? Mah...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/09/2024