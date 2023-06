Audi TT: qual è la migliore? La sfida in video tra tutte le generazioni

Tre generazioni, quattro macchine sulla griglia di partenza, ma come diceva la canzone? ''Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più''. Ed ecco che la drag race organizzata dall'inglese CarWow tra le Audi TT delle varie ere comprende due versioni RS - che sulla carta sono le più spinte - e una prima serie nelle due incarnazioni: con il milleotto turbo a quattro cilindri e quella col V6 da 3,2 litri, molto vicine per cavalleria, ma non sulla bilancia. Guardate il video, se volete scoprire subito chi vince la sfida. Altrimenti leggete il prossimo paragrafo con i dati delle concorrenti, per poter fare un pronostico.

LE CONCORRENTI L'Audi TT meno potente del gruppo è la Mk.1 con il 4 cilindri turbo da 1,8 litri, 240 CV e 320 Nm. Invia la potenza a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio manuale e pesa 1.416 kg. La seconda Mk.1 è dotata del V6 da 3,2 litri, a dare 250 CV e 320 Nm: sono appena 10 i cavalli in più, mentre la coppia è pari. Basterà il veloce cambio a doppia frizione, abbinato alla trazione integrale, per compensare un quintale di svantaggio? Il peso di questa versione è infatti di 1.520 kg. L'Audi TT RS Mk.2 ha un 5 cilindri turbo da 2,5 litri, 340 CV e 450 Nm. È dotata di trazione integrale e cambio manuale, per un peso di 1.450 kg. La Mk.3 è qui rappresentata dall'edizione speciale Iconic Edition TT RS. Il 5 cilindri turbo da 2,5 litri raggiunge 400 CV e 480 Nm, per un peso di 1.475 kg. La trazione è sempre integrale, ma qui abbiamo il cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti. The winner is...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/06/2023