Audi TT RS Coupé Iconic Edition, e anche oggi si muore domani

100 unità in grigio Nardò, Aerokit e interni in Alcantara. Sotto il cofano, il 5 cilindri turbo. A fine carriera, Audi TT dispensa perle

Sarà vero che ha i giorni contati, ma pure alle soglie del pensionamento, ogni volta che si cambia d'abito provoca il batticuore e alimenta il rimpianto di doverla salutare, da qui a poco, una volta per tutte. Audi TT celebra un quarto di secolo di successi (anno di nascita: 1998) e indossa un elegante completo grigio: TT RS Coupe Iconic Edition una serie limitata a sole 100 unità in tutta Europa. Perché il valore passa anche dalla rarità.

GRIGIO PISTA Ingrediente primario dell'immagine aggressiva di Audi TT RS Coupe Iconic Edition è indubbiamente la verniciatura grigio Nardò, un omaggio al circuito dove Audi TT, negli anni Novanta, mosse i primi passi. Audace anche la griglia anteriore nera lucida con cornice nera opaca, abbracciata dai fari LED a matrice. In nero lucido sono pure stemmi, minigonne laterali, specchietti retrovisori esterni. Per la speciale circostanza, Audi ha forgiato cerchi in lega nera lucida da 20 pollici con design a sette razze che nascondono pinze dei freni nere. Completano il pacchetto i finestrini posteriori triangolari parzialmente smerigliati con la scritta ''Iconic''.

AERO TT Stile, ma anche funzione. Tutti e 100 gli esemplari in vendita saranno equipaggiati di serie di Aerokit: splitter anteriore più pronunciato, lame nelle prese d'aria anteriori, l'ala posteriore fissa in fibra di carbonio, inoltre un diffusore posteriore rivisto. Tutto quanto è progettato per aumentare il carico aerodinamico e incollare TT RS al pavimento.

CARATTERIALE Alcuni tocchi distintivi sono stati apportati anche agli interni. I sedili sportivi RS sono dotati di serie di pannelli laterali in pregiata pelle Nappa in grigio jet, pannelli centrali in Alcantara nera, cuciture gialle a nido d'ape In Alcantara con cuciture a contrasto è anche il volante. Sul pomello del cambio, il badge del numero di serie.

DAMMI IL 5 Sotto il cofano si agita lo stesso cinque cilindri TFSI turbo benzina da 2,5 litri della TT RS standard: 400 CV di potenza, 480 Nm di coppia. E come su TT RS, il motore è abbinato a trasmissione automatica S tronic a sette rapporti e a trazione integrale quattro: 0-100 km/h in 3,7 secondi, velocità massima di 280 km/h.

ESCLUSIVITÀ Audi TT RS Coupe Iconic Edition disponibile in Italia a partire dal primo semestre 2023. Non si conoscono ancora né la quantità di esemplari destinati al nostro mercato, né il prezzo. Che - sospettiamo - si avvicinerà alla cifra tonda dei 100.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/10/2022