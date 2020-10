CANTO DEL CIGNO Il suo futuro è incerto, per non dire che è segnato. Ma Audi TT è modello di carattere: prima di salutare il proprio pubblico, un atto di forza. TT ''S line competition plus'' l'ultimo capitolo tutto da guidare. Disponibile sia in carrozzeria Coupé sia Roadster come TT 45 TSFI, cioè col 2.0 turbo benzina da 245 CV (ora omologato Euro 6d) e cambio S tronic a sette marce, TT S line competition plus è già disponibile su ordinazione (per ora solo sul mercato tedesco), con consegne che inizieranno a dicembre 2020. In Germania, prezzi a partire da 47.300 euro (Coupé) o 49.650 euro (Roadster). Le varianti con trazione quattro saranno disponibili nel primo trimestre del 2021.

NON LASCIA, RADDOPPIA Valore aggiunto è la combinazione di non uno, ma di due pacchetti di equipaggiamento: il pacchetto S line Exterior richiama l'attenzione sui paraurti, la griglia di protezione del radiatore, le prese d'aria laterali, i listelli sottoporta e il diffusore posteriore, mentre il pacchetto styling nero aggiunge accessori in nero lucido, vedi single frame, prese d'aria, specchietti esterni, listelli sottoporta, diffusore e alettone posteriore fisso. Anche gli anelli Audi e i terminali di scarico hanno una finitura verniciata in nero, idem i cerchi da 19 pollici (da 20 pollici in opzione) dal design poligonale a cinque razze, dietro i quali catturano lo sguardo le pinze dei freni verniciate di rosso. L'assetto sportivo con regolazione dinamica degli ammortizzatori abbassa infine il corpo di 10 mm.

PELLETTERIA TT Gli interni di Audi TT 45 TFSI S line competition plus si basano sul pacchetto sportivo S line: i sedili sportivi plus sono rivestiti in pelle e Alcantara in nero o, come optional, interamente in pregiata pelle Nappa. Speciale l'effetto dei loghi S in rilievo nei poggiatesta integrati e le cuciture a contrasto in rosso o blu. In pelle anche la parte inferiore del tunnel, parti dei rivestimenti porta, inoltre il volante a fondo piatto, che grazie agli inserti in Alcantara (lo stesso materiale del pomello cambio) restituisce un'impugnatura eccellente. Il cruscotto, Audi virtual cockpit da 12,3 pollici incluso, mostra una grana ingegnerizzata che in precedenza era riservata all'Audi TTS. Completano l'allestimento inserti in alluminio spazzolato opaco, o in alternativa in carbonio. Audi TT c'è.