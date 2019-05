Autore:

Matteo Gallucci

WORTHERSEE 2019 La grande festa del Wörthersee si ripropone anche questo anno per la gioia di tutti gli appassionati del Gruppo Volkswagen pronti a raggiungere il più grande lago della Carinzia, in Austria. Infatti per accendere la passione dei fan, tra street food, dj set, laser show e sfilata di auto modificate, ogni anno viene esposta una concept car del Gruppo VW particolarmente "curiosa"; quasi folle. La novità più eccentrica risponde al nome di Audi TT Safari e viene presentata da un team di giovani designer della Casa dei Quattro Anelli.

TT CROSSOVER La coupé si trasforma in un vero e proprio SUV dalle sembianze di una dune buggy pronta per sfidare il deserto. L'estetica è aggressiva con i paraurti maggiorati: all'anteriore vengono aggiunte quattro luci a LED supplementari gialle molto rally style mentre al posteriore troviamo un doppio scarico integrato con uno spoiler di tipo "ducktail" che richiama la concept TT Offroad del 2014. La TT Safari 2019 viene allargata con dei grandi passaruota che ospitano enormi ruote tassellate da offroad e due ruote di scorta vengono ospitate nella zona posteriore dentro al lunotto: come se fosse un portabagagli sul tetto.

PREZZO E USCITA? Niente da fare. L'Audi TT Safari 2019 esiste ed è funzionante ma rimane un esercizio di stile che non vedrà mai la produzione di serie. Nessun dato tecnico è stato rilasciato dalla Casa ma come possiamo vedere dalle foto e video la TT Safari ha come base la potente Audi TT RS, dotata di trazione integrale quattro, e viene rialzata a dovere utilizzando il reparto sospensioni della Audi SQ2.