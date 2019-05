Autore:

Andrea Brambilla

NOVITA’ La best-seller della casa dei quattro anelli, giunta a metà del suo ciclo di vita, si rifà il trucco in tutte le sue varianti: ecco come cambiano le nuove Audi A4 e Audi A4 Avant 2020, anche in versione Allroad, S4 e RS4. Il look si aggiorna per avvicinarsi allo stile della sorella maggiore A6 e debuttano nuove tecnologie di bordo.

PIU' A6 FUORI La nuova generazione di A4 non cambia nel dna, rimane riconoscibile grazie al suo design che è rimasto fedele a quelle linee che ne hanno decretato il successo. Il frontale guadagna una nuova fanaleria con luci Matrix a LED che riprendono gli stilemi che hanno debuttato con l’ultima generazione di A6. Anche la griglia è stata ridisegnata in chiave più sportiva diventando anche leggermente più grande. Nuove anche le nuove luci al posteriore sempre sullo stile della A6; finalmente gli scarichi sono tornati a vista e non più finti e questo ci piace molto! Nella versione Allroad la A4 avrà un nuovo disegno del paraurti così come negli allestimenti S Line che beneficeranno di una nuova griglia a nido d'ape.

E’ PIU’ INTELLIGENTE L’abitacolo non è stato rivoluzionato, bensì perfezionato, grazie all’arrivo del nuovo infotainment MMI con display touch da 10 pollici e feedback acustico, questo va a sostituire la vecchia rotella posta nel tunnel centrale. Un sistema che è diventato anche più intelligente: la navigazione legge i segnali stradali e regola la velocità di conseguenza, minimizzando lo stress del guidatore.

CONNESSA Grazie al nuovo sistema operativo Mib 3, collegato con la rete, sarà possibile dialogare con un assistente personale ad attivazione vocale il quale elabora le richieste in base alle informazioni on-board, e utilizzando il cloud. Questa piattaforma supporta anche la navigazione ed è in grado di suggerire il percorso migliore in base ai flussi del traffico per ottimizzare i tempi di spostamento. La nuova A4 sarà anche in grado di dialogare con le infrastrutture urbane (dove è possibile) analizzando per esempio l’onda verde dei semafori e suggerendo l’andatura ideale per sfruttarla.

SENZA CHIAVE L’opzione chiave Audi Connect permette invece di sbloccare le porte e avviare il motore da remoto tramite uno smartphone Android e l'applicazione MyAudi che consente a 14 persone di memorizzare le proprie credenziali per poter utilizzare l’auto senza avere la chiave fisicamente in mano.

SI ELETTRIFICA Sotto il cofano i propulsori saranno elettrificati grazie ad un sistema mild-hybrid da 12V; questo sistema equipaggerà le tre unità turbo benzina da due litri con potenze di 150, 190 e 245 CV. Sul fronte diesel anche qui i propulsori saranno sia da due litri con potenze di 190 CV sia V6 da tre litri che sviluppano, 231 e 347 CV. Quest’ultimo integra una rete da 48V, con funzione di starter/alternatore e di compressore ad azionamento elettrico ed equipaggerà la prima S4 a gasolio capace di sviluppare 700 Nm di coppia. In seguito, arriveranno anche altri due turbodiesel da due litri con potenze di 136 e 163 CV. La tecnologia mild-hybrid, dicono da Audi, permette di ridurre i consumi di 0,3 l / 100 km e aiuta a rispettare le normative Euro 6d-temp.

PREZZI E DATA DI LANCIO In Germania, il prezzo base per l'A4 berlina benzina 35 TFSI con S tronic è di 35.900 euro mentre la S4 TDI parte da 62.600 euro. L'apertura degli ordini dovrebbe avvenire nel corso del mese di maggio con la disponibilità dei modelli a partire dal mese di settembre. I dettagli ufficiali e il configuratore dovrebbero quindi rendersi disponibili molto presto sul sito ufficiale della casa.