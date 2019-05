Autore:

Matteo Gallucci

BREAKING NEWS Quando in Casa Audi la lettera S anticipa il nome del modello si pensa immediatamente ad una versione pepata. La grande novità è che dal 2019 in tutta Europa la gamma S di Audi avrà solo la motorizzazione Diesel. Il top di gamma (aspettando le supersportive RS) saranno quindi alimentate a gasolio e ad aprire i battenti ci pensa la nuova Audi SQ5 2019 che fa il pieno di tacnologia e diventa ibrida con una batteria da 48 Volt.

COM'È FUORI Le sue misure rimangono identiche alla versione "standard" con 4,67 metri di lunghezza 1,89 di larghezza e 1,63 di altezza e un peso in ordine di marcia, con conducente a bordo, che sfiora le 2 tonnellate. I proiettori sono a LED di serie ( LED Matrix HD optional), è presente un paraurti sportivo con ampie prese d'aria (quelle esterne sono chiuse) e la calandra single frame maggiorata con elementi decorativi nero lucidi (Dark Chrome). Anche al posteriore troviamo un paraurti più generoso però presenta una "spiacevole" sorpresa: per quanto ben raccordato con le luci tridimensionali i quattro terminali sono finti e l'estrattore ha solo fine estetico. Di serie cerchi da 20 pollici (da 21 sono optional) che calzano pneumatici 255/40.

COM'È DENTRO Le finiture dell'abitacolo della nuova Audi SQ5 ci catapultano nell'universo premium ma declinato in chiave sportiva. Qualità degli assemblaggi millimetrici come ci si aspetta da un Brand blasonato come Audi con il tocco molto racing di avere inserti in carbonio e alluminio spazzolato per il tunnel centrale e plancia. La selleria fa parte di questo coro e propone avvolgenti sedili in pelle e Alcantara con il tema dei rombi e il logo S ben impresso. Abitabilità per cinque occupanti garantita (anche se bisogna fare i conti con il grande tunnel centrale) e capienza minima di 550 litri, estendibile a 1.550, per le valigie. Comodo avere di serie le sospensioni a controllo elettronico che abbassano l'auto fino a 3 cm per poter stivare meglio il vano porta bagagli.

A TUTTO SCHERMO Gli effetti speciali vengono racchiusi dal Virtual Cockpit, la strumentazione digitale del cruscotto configurabile a tutto schermo che permette di visualizzare le mappe del navigatore (con grafica Google Earth). Non solo "Hollywood" ma uno stratagemma di classe per non distrarsi quando siamo alla guida gestendo il tutto dal volante multifunzione a tre razze. Il sistema di infotainment di Audi MMI è racchiuso nello schermo centrale da 8,3 pollici sfruttabile anche utilizzando il sofisticato touchpad situato nel tunnel centrale. Non manca la ricarica wireless per i più recenti smartphone e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

PREZZO E USCITA L'Audi SQ5 2019 3.0 TDI quattro tiptronic si pone al vertice della gamma Diesel di Q5 e arriverà nelle concessionarie italiane tra fine ottobre e inizio novembre 2019. Il prezzo parte da 76.250 euro (optional esclusi).