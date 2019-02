Autore:

Marco Congiu

CORSAIOLA Mancava solo lei, quella più ambita e desiderata da tutti. Dopo aver visto da vicino negli scorsi mesi com'è cambiata l'Audi TT, adesso la casa dei quattro anelli ha svelato anche la sua coupé più estrema: la TT RS 2019. Rivisti esterni ed interni, con l'immortale cinque cilindri da 2.5 litri che tocca quota 400 CV. Prestazioni da sportiva vera, con un look che rimane fedele al DNA ed alla tradizione. Scopriamola nel dettaglio.

A ME GLI OCCHI Per prima cosa, vediamo chiaramente nelle immagini della gallery come cambia esteticamente l'Audi TT RS 2019 restyling: il frontale è più cattivo, con un look che prova a fare il verso alla sorella maggiore R8 2019. La presa d'aria è stata ridisegnata e, rispetto alla versione di serie, è di dimensioni più generose per offrire un miglior raffreddamento del motore. Di serie abbiamo le luci a LED ma, in opzione, si possono scegliere fari Matrix LED al frontale e addirittura OLED al posteriore. Anche il Lato B colpisce grazie all'ala fissa – verniciabile a richiesta in alluminio o nero lucido – ed alla coppia di enormi terminali di scarico, non lascia indifferenti.

TOCCHI DI FINO Gli interni della TT RS non vengono stravolti: la strumentazione digitale Audi Virtual Cockpit da 12,3” è offerta di serie, mentre le sellerie sono firmate Alcantara e pelle Nappa, Tocchi di blu e rosso completano un ambiente che trasuda sportività firmata Audi da tutti i pori.

MOMENTO DI VERO GODIMENTO Sotto il cofano troviamo il gioiellino firmato Audi: il propulsore a 5 cilindri turbobenzina da 2.5 litri, con la potenza che adeso sale a quota 400 CV per 480 Nm di coppia. Con valori simili, la TT RS 2019 tocca i 100 km/h con partenza da fermo in appena 3,7”, prima di raggiungere la velocità massima autolimitata a 250 km/h ma, con un pacchetto apposito optional, si raggiungono i 280 km/h. La trazione è ripartita su entrambi gli assi grazie al sistema quattro, patrimonio di Audi. Il cambio è il noto automatico a doppia frizione S-Tronic a 7 rapporti.

QUANTO COSTA Per portarsi a casa l'Audi TT RS 2019 ci vogliono 67.700 euro per la versione coupé, che salgono a 70.500 euro per la roadster. Si tratta, però, di prezzi indicativi per il mercato tedesco, ma gli ordini si apriranno a partire dal 7 febbraio.