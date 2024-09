Ma quant'è aggressiva questa Audi e-tron Sportback. Che sia per la Dakar?

Audi sembra prepararsi al lancio di un fuoristrada elettrico estremo, a giudicare dal prototipo che vedete, avvistato dai nostri fotografi mentre era impegnato in alcuni test in Germania. Basato sul prossimo Q6 E-tron Sportback, questo veicolo è significativamente più alto e largo rispetto al normale SUV elettrico, il che suggerisce un assetto del telaio completamente rivisto, mentre le ruote in lega sono dotate di robusti pneumatici Toyo Open Country M/T, simili a quelli che ci si aspetterebbe da una Mercedes G-Class 4×4 Squared.

Audi Q6 e-tron Sportback Dakar, le gomme sono specialistiche

VEDI ANCHE

CHE COS'HA DI SPECIALE La carrozzeria è completamente coperta da una pellicola mimetica, ma si può notare che questo Q6 e-tron presenta un kit specifico. Le estensioni dei parafanghi ispirate ai rally sono combinate con nuovi paraurti anteriori e posteriori e con luci a LED altrettanto esclusive nella parte anteriore. Il portapacchi sul tetto contribuisce a dargli un aspetto ancora più aggressivo da fuoristrada, mentre il resto del design sembra essere ripreso senza troppe variazioni dal prossimo Audi Q6 e-tron Sportback, inclusi i fari LED con effetti luminosi configurabili e la linea del tetto inclinata con lo spoiler integrato nella coda.

Audi Q6 e-tron Sportback Dakar, 3/4 posteriore sinistro

COSA C'È SOTTO? L’Audi Q6 e-tron, basata sulla piattaforma PPE, è disponibile con configurazioni a doppio motore a trazione integrale e batteria da 100 kWh. Quale potrebbe essere lo scopo di questa versione così caratterizzata? Durante il lancio della Q8 E-Tron Edition Dakar a produzione limitata all’inizio di quest’anno Audi aveva anticipato qualcosa sull'arrivo di un fuoristrada più specializzato e quello che vediamo nelle foto potrebbe essere lui. Oppure potrebbe trattarsi di una Q6 da rally in preparazione per l’edizione 2025 del Rally Dakar. Certo, se fosse destinato alla produzione farebbe sognare molte più persone.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/09/2024