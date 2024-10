"Grand... Land" di nome e di fatto. Prova del SUV Opel che vince la sfida del progresso

Dopo il debutto del 2017 – ricordate? Si chiamava Grandland X – e il restyling del 2021, Opel Grandland arriva del tutto nuovo: più grande, più spazioso, più confortevole e tecnologico. La seconda generazione del SUV tedesco sviluppato e costruito in Germania, quindi, volta pagina e per questa première dinamica si presenta con motore 100% elettrico oppure benzina mild-hybrid a 48V. Perfetto il primo per chi si sente già pronto per la transizione alla nuova energia e il secondo per chi ha ancora qualche dubbio. Ma, attenzione, c'è anche la versione plug-in hybrid a chiudere il cerchio dell’ambiziosa filosofia “Greenovation” di Opel.

Opel Grandland 2024: debutta il nuovo SUV con motori ibridi-benzina ed elettrico

Per questo test drive abbiamo scelto la versione ibrida leggera, ovvero il compromesso oggi disponibile fra le due realtà: elettrica e tradizionale. Prima di salire a bordo è doveroso dare uno sguardo al nuovo design di Grandland, perché proprio da qui parte tutto il suo progresso. Stilisticamente, si ispira al concept Experimental presentato circa un anno fa e ce lo mostra con elementi che regalano un look esclusivo rispetto a quello un po’ – concedetelo – anonimo del modello uscente. Nuovo Grandland è un SUV di forte personalità. Il cofano bello alto, le superfici dei fianchi lavorate, i grandi cerchi fino a 20” di diametro e la coda verticale regalano un bell’impatto scenico.

Opel Grandland 2024: il SUV trae ispirazione stilistica dal concept Experimental del 2023 (dx)LA LUCE AL CENTRO DI TUTTO Aggiungiamo dettagli preziosi come la nuova mascherina “Vizor” con le luci anteriori a tutta larghezza e il logo illuminato. I fari possono essere anche Pixel Matrix LED con oltre 50.000 diodi per un fascio luminoso preciso ed efficace. E ancora, l’originale firma luminosa in coda, con il logo Opel scritto per esteso e, anche qui, illuminato, o il nome in bassorilievo sul portellone. Insomma, tanti elementi che definiscono un look moderno e piacevole. E poi, questo modello è più lungo di 17 cm rispetto a prima – siamo a 4,65 metri – più largo di oltre sei centimetri, ma è più basso di due centimetri, per completare una silhouette slanciata e atletica, che convince da ogni angolo la guardo. Davvero un gran cambio di passo rispetto alla prima generazione.

Opel Grandland 2024: al buio per verificare l'efficacia del sofisticato impianto d'illuminazione

A maggiori dimensioni corrisponde più spazio in abitacolo. Largo, quindi, a una bella manciata di centimetri aggiuntivi sia davanti sia – soprattutto – dietro con due cm in più per le ginocchia e per il baule, che oggi va da 550 a 1.645 litri, con schienale posteriore divisibile 40:20:40. E pur con una console centrale voluminosa, la percezione di spazio arriva anche da piccoli trucchetti come le linee pulite e orizzontali della plancia o dalle bocchette di ventilazione integrate nelle porte. Bravi e furbi i designer di Opel.

Opel Grandland 2024: i sedili con certificazione ergonomica AGRPREGO, SI ACCOMODI Ma il benessere di bordo è sottolineato da altri dettagli, come i sedili opzionali con certificazione ergonomica AGR e cuscini con tasche laterali pneumatiche, oppure con il sistema brevettato Intelli-Seat, ovvero una fessura che allevia la pressione sul coccige. I tessuti sono ecosostenbili, come numerosi altri componenti del SUV, tanto che Opel dichiara che a bordo ci sono oltre 500 kg di materiali ''green'', in un'ottica di massima sostenibilità ambientale. Tornando in abitacolo, piace anche che ci sono tanti vani o vaschette portaoggetti e fra tutti scegliamo la Pixel Box al centro della console, con la ricarica wireless dello smartphone celata da un vetro semitrasparente, ma illuminato quadno di appoggia il telefonino. Soluzione stilosa e intelligente.

Opel Grandland 2024: il vano di ricarica wireless Pixel Box con vetro traslucido

La plancia è un inno all’hi-tech, con il sottile quadro strumenti digitale da 10”, sopra un head-up display opzionale in formato XL, a destra un super touchscreen orizzontale da ben 16” di diagonale da dove si comandano tutti i servizi di bordo grazie alla connettività al web. Spazio, quindi, a navigazione online, assistente vocale, ma anche Apple CarPlay e Android Auto senza fili, Bluetooth e prese USB. Tanta digitalizzazione – è vero – ma piace che siano rimasti alcuni comandi analogici, come quelli per regolare il climatizzatore. Voto più a praticità e sicurezza.

Opel Grandland 2024: la plancia hi-tech con il maxi touchscreen da 16'' dell'infotainment

Lato motori, come accennato, Grandland “ventiventiquattro” debutta 100% elettrica, con batteria da 73 o 82 kWh ricaricabile in corrente continua a 160 o 150 kW e rispettivamente 523 o 582 km di autonomia (a breve la batteria da 97 kWh e circa 700 km di autonomia), ma anche mild-hybrid 48V, come quella del test e plug-in hybrid con motore quattro cilindri, 1.6 litri benzina, cambio automatico 7DCT e batteria da 17,9 kWh per 87 km di percorrenza EV che, però, non era a disposizione per questa prova dinamica.

Opel Grandland 2024: il motore mild-hybrid con potenza di 136 CV e coppia di 230 NmL'IBRIDO LEGGERO VALIDO COMPROMESSO Tornando alla variante MHEV che abbiamo guidato, sotto al cofano c'è il collaudato tre cilindri Stellantis, 1.2 litri turbo-benzina da 136 CV con un motore EV da 29 CV nel cambio automatico e-DCT a 6 rapporti, motore che torna utile per piccoli spostamenti o parcheggi in elettrico. Diciamo subito che con questa configurazione, Grandland punta a essere un SUV equilibrato e piuttosto tranquillo, che usa la sua potenza per muoversi con una certa agilità, ma deve fare i conti con dimensioni e peso importanti, qui siamo a 1.600 kg a vuoto. Ma con 213 CV e 345 Nm 100% alla spina è tutt’altra roba, almeno negli scatti e nella guida più dinamica l'elettrica è decisamente più vivace, questo è sicuro.

Opel Grandland 2024: confortevole, pratica e piacevole da guidarePUNTA AL COMFORT Qui, invece, godete di un bel comfort complessivo grazie alla fluidità di erogazione, alle sospensioni tarate per soffocare bene i colpi delle strade rovinate e sostenere bene il peso del SUV fra le curve… e alla buona insonorizzazione. Lo sterzo è leggero nel traffico e in manovra, ma più diretto se aumentate l’andatura. Ergo, il SUV si lascia guidare docile docile in città e più dinamico e preciso fuori dai centri urbani, ma sempre con una piacevole sensazione di sicurezza. Abbastanza buoni i consumi con una media in questo test drive di circa 6,5 litri/100 km e bene anche la sicurezza con tutti i sistemi di assistenza per la guida semi-autonoma di livello 2, che sono di serie oppure in pacchetti opzionali.

Opel Grandland 2024: con motore MHEV punta sul piacevole equilibrio di marcia

Per nuovo Opel Grandland ordini già aperti e prime consegne entro fine 2024. Prezzi a partire da 35.500 euro per la mild-hybrid, 40.950 euro per la variante elettrica e 42.500 euro per la plug-in.

Opel Grandland 2024: l'elettrica ha motore da 213 CV e batterie da 73 o 82 kWh

Motore 3 cilindri turbo-benzina, 1.199 cc, MHEV (elettrico) Potenza max 136 CV a 5.500 giri/min (213 CV) Coppia max 230 Nm a 1.750 giri/min (345 Nm) Velocità 202 km/h (170 km/h autolimitati) Trazione anteriore Dimensioni 4,65 x 1,91 x 1,67 m Peso 1.600 kg (2.120/2.132 kg) Consumo combinato WLTP 5,5 litri/100 km (16,9 - 17,8 kWh/100 km) Prezzo da 35.500 euro (da 40.950 euro)

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/10/2024