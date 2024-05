Prova nuova Opel Corsa Hybrid 136 CV: ok il pacchetto è giusto

Sin dalla presentazione del recente aggiornamento, in molti si sono chiesti quando - oltre a Corsa Electric - sarebbe arrivata ''la'' Opel Corsa giusta. Dopo mesi di attesa, Signore e Signori ecco a voi nuova Corsa Hybrid 136 CV. Scrivo ''giusta'', per un semplice motivo: visto il trend stagnante che affligge l'elettrico, sarà lei a fare i grandi numeri e a permettere a Corsa di restare tra le best seller di segmento. Avevo tanta voglia di provarla e tante aspettative a riguardo... Com'è andata? Ve lo racconto nelle prossime righe.

Nuova Opel Corsa e-hybrid: lo stile è riuscito e appagante

Su Opel Corsa 2024 ha già scritto tutto il buon Lorenz. Mi limiterò dunque a farvi soltanto un breve ''recap'' degli elementi che più la allontanano dalla precedente generazione. E il mio punto di vista a riguardo, ovviamente. Occhi puntati sulla nuova mascherina, che si rinnova con un maquillage che la rende più grintosa, tecnologica e... beh, diciamolo pure, piacevolmente irresistibile! Personalmente, ho sempre trovato la Corsa una delle compatte con più personalità all'interno del suo segmento e questo aggiornamento non ha fatto altro che confermarmelo. All'anteriore ora c'è il modernissimo Opel Vizor, che incornicia i fari a matrice di LED Intelli-Lux, ben 14 LED azionabili singolarmente per un'illuminazione ''premium'' che però non ho ancora potuto sperimentare, avendola provata di giorno. Il paraurti anteriore sfoggia un look più aggressivo, mentre il posteriore si distingue per il lettering C-O-R-S-A allargato, insomma, sarà difficile non riconoscerla tra il traffico. Insomma (bis), lo stile per me è promosso a pieni voti.

Nuova Opel Corsa e-hybrid: il quadro strumenti è di nuova generazione

Salendo a bordo, l'abitacolo accoglie con un abbraccio di comfort e tecnologia. Il nuovo infotainment con display da 10 pollici, ora su piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies (roba ''grossa'', i nerd capiranno), è più veloce e intuitivo che mai. Alla prova, infatti, non ho notato nessun rallentamento e in generale la qualità visiva grafica è molto elevata e i ''lag'' sono praticamente un ricordo lontanissimo. Apple CarPlay e Android Auto si connettono senza fili, e gli aggiornamenti over-the-air permettono di avere la Corsa sempre al passo con i tempi. Tra le novità più apprezzabili, il nuovo toogle switch per il cambio automatico, che sostituisce la precedente leva a joystick. Una soluzione più ergonomica e intuitiva che mi è piaciuta parecchio. Oltre a ''pulire'' l'immagine del tunnel, rende l'atmosfera più contemporanea. La qualità dei materiali è da luci e ombre: se in generale plancia e sedili sono ben rivestiti, lo stesso non si può dire delle portiere e di altri elementi - come i pannelli porta -, realizzati in plastica dura e un po' economica.

Nuova Opel Corsa e-hybrid: il motore mild hybrid ha 136 CV

Sotto il cofano, lo sappiamo, batte un cuore innovativo: un sistema ibrido leggero a 48 volt che combina un motore turbo benzina a tre cilindri da 1.2 litri, disponibile in due livelli di potenza: 100 o 136 CV (lo stesso di Jeep Avenger), con un motore elettrico da 28 CV. Ma parliamo della versione da 136 CV: la protagonista del servizio. Garantisce prestazioni brillanti, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 8,1 secondi, e una velocità massima di 208 km/h (per una Opel Corsa è davvero tanto). Il tutto con consumi - promessi - da record: fino a 20 km/l nel ciclo combinato WLTP. Da sottolineare la presenza del nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce: secondo me è il vero punto di svolta per Corsa, ma ve ne parlo nel capitolo successivo. Il quadro strumenti digitale (optional sulla Corsa base, di serie sulla GS) fornisce tutte le informazioni sul sistema ibrido, incluso un indicatore di potenza e un display sul flusso di energia. Completa la dotazione di sistemi di assistenza alla guida, tra cui la frenata automatica d'emergenza, il cruise control adattivo e il sistema di mantenimento della corsia.

Nuova Opel Corsa e-hybrid: il cambio automatico a 6 rapporti è il protagonista

Vi dico la verità, al primo giro di chiave la nuova Opel Corsa hybrid mi ha davvero convinto. Con un motore che ronza appena e un cambio automatico che ti fa sentire come su un tappeto volante, questa compatta è pronta a portarvi in un viaggio di comfort e prestazioni da fare invidia ai pesi massimi del segmento B. Rispetto alla Corsa ''tradizionale'', quest'ibrida è molto più silenziosa e molto più brillante. Come vi ho anticipato, secondo me gran parte del merito è da attribuire al cambio automatico, che dona alla guida una fluidità senza pari per un'Opel. Si tratta di un automatico doppia frizione a sei rapporti che innesta e scala le marce con una facilità sorprendente considerando il veicolo in questione. Ripeto: questo per me è il vero valore aggiunto del progetto. E poi c'è la presenza del motore elettrico, che dona a questa piccola Opel muscoli più tonici che mai. Lo sterzo potrebbe sembrare un po' capriccioso all'inizio, ma una volta abituati vi garantirà una precisione adeguata. E se vi preoccupate delle asperità della strada, non temete: le sospensioni faranno il loro lavoro anche sul terreno più rovinato, regalandovi un viaggio confortevole e senza intoppi. Sul fronte dei consumi, la nostra Hybrid ha fatto un buon lavoro con una media di 6,5 l/100 km. Mi aspettavo forse qualcosa in più da una mild hybrid di queste dimensioni in città, visto che ho visto sul computer di bordo un valore di 8,0 l/100 km. Strano, ma per un giudizio completo aspetteremo l'arrivo dell'auto in redazione per il consueto day by day.

Nuova Opel Corsa e-hybrid: si nota la nuova mascherina Opel-Vizor

Opel Corsa hybrid è disponibile con due diversi livelli di potenza: 100 e 136 CV. La versione meno potente si può scegliere con tre allestimenti: Corsa (22.900 euro); GS (24.100 euro); Ultimate (26.950 euro). La Corsa più potente è invece disponibile nei soli allestimenti GS (25.600 euro) e Ultimate (28.450 euro). Per quanto mi riguarda, già la 100 CV nella versione GS ha tutto quello che serve per soddisfare le aspettative di un utilizzo versatile mantenendo bassi i consumi. Con la Ultimate si ha poi il massimo della dotazione tecnologica e della personalizzazione estetica. La 136 CV aggiunge maggiore potenza e una brillantezza e fluidità di marcia superiori. Forse è la soluzione ideale soprattutto per coloro i quali utilizeranno la Corsa sovente in extraurbano e in autostrada. Comunque, lo straordinario cambio automatico a 6 rapporti è di serie su entrambe le versioni.

Nuova Opel Corsa e-hybrid: il lettering CORSA compare al posteriore

Lunghezza 4.060 mm Larghezza 1.765 mm Altezza 1.435 mm Passo 2.545 mm Peso 1.544 kg Bagagliaio 267-1-042 litri Motore mild hybrid 1.2 litri Potenza max. 136 CV Acc. 0-100 km/h 8,1 secondi Velocità max. 208 km/h Consumo 5,0 l/100 km (ciclo combinato WLTP) Prezzo 25.600 euro (136 CV)

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 09/05/2024