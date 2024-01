Opel Experimental: vista dal vivo fa quest'effetto

Opel Experimental è un manifesto di stile che anticipa un futuro a zero emissioni e ultra connesso per il marchio tedesco

Dopo averla vista al salone di Monaco IAA 2023 (qui l'articolo), la Opel Experimental arriva in Italia e si presenta a Torino, ormai ''casa'' anche per il marchio tedesco. Il prototipo resta il medesimo e si propone di anticipare quello che sarà il linguaggio stilistico e la tecnologia che potrebbe essere poi resa disponibile sulle prossime automobili di serie. Sebbene la maggior parte degli equipaggiamenti sia - appunto - sperimentale, certo è che il futuro di Opel sarà sicuramente legato all'elettrificazione. Le automobili di domani saranno elettriche. Punto. E per capire quanto questo prototipo conti per il futuro marchio, in casa Stellantis si è presentato Florian Huettl, amministratore delegato di Opel, secondo cui dal 2024 ogni modello Opel avrà almeno una versione elettrica, mentre dal 2025 tutti i nuovi modelli del marchio saranno soltanto elettrici. Più chiaro di così...

Opel Experimental: il focus è su design e tecnologia

Il prototipo Experimental è fondamentalmente un manifesto di stile. Il disegno della carrozzeria è ultra-moderno, con un anteriore che propone l'iconica firma Vizor: qui in formato ''4D''. Il logo illuminato sistemato al centro della griglia oscurata è incorniciato dalla tipica ''bussola'', individuata da quattro sottili strisce luminose a LED. Al di sotto dovrebbero esserci sensori lidar e radar, oltre a diverse telecamere. Quest'ultimo aspetto conferma le ambizioni di Opel di voler anticipare un futuro che, almeno nelle intenzioni (come ci ha raccontato il direttore di Opel Italia), permetterà alle automobili di avere un elevato livello di guida autonoma. Vedendola dal vivo, la sensazione è effettivamente quella di trovarsi di fronte a un'opera che riassume tutti i progetti del prossimo futuro strettamente legati a elettrificazione, connettività e automazione.

Opel Experimental: il futuro di Opel è solo elettrico

A prima vista la Opel Experimental appare come un SUV-coupé, carrozzeria di grande tendenza tra tutti i costruttori. Un altro aspetto che si manifesta in modo chiaro è che lo stile è stato costruito attorno alla ricerca della miglior efficienza aerodinamica: l'elegante silhouette della Experimental si assottiglia fortemente nella parte posteriore proprio per questo scopo, per il quale sono pensate anche le alette anteriori e posteriori e il diffusore nel paraurti posteriore, che può essere esteso o retratto a seconda che si privilegino le prestazioni o l'autonomia. Osservandola dal vivo mi sorprende la grande pulizia d'insieme, la superficie si sviluppa senza interruzioni con linearità e semplicità, e l'immagine nel complesso è davvero gradevole. Lo sguardo scorre fliuido perché attirato dallo sviluppo senza interruzioni. Mi piacerebbe se questo stile fosse riproposto anche sulle Opel del prossimo futuro e non mi dispiacerebbe se dovesse trovare anche qualche applicazione sportiva.

Opel Experimental: gli interni sono stati progettati per la guida autonoma

Anche l'abitacolo presenta quel fascino da futuro prossimo, dove la tecnologia potrebbe sostituire l'uomo alla guida (un gran peccato...) e tutto all'interno è costruito proprio tenendo in considerazione questa prospettiva. L'approccio stilistico è stato denominato ''space detox'' perché riduce al minimo la presenza di elementi fisici, ad esempio il sistema steer-by-wire con volante che si ritrae quando non è necessario; i sedili adattivi leggeri rivestiti in ''tessuti con tecnologia mesh 3D''; l'infotainment Pure Panel con Tech Bridge, una sorta di moderno (e maxi) head-up display super personalizzabile. Invece degli schermi, questo sistema utilizza la tecnologia di proiezione dati e un sofisticato software di intelligenza artificiale a controllo vocale, tutto quanto in combinazione con un Pure Pad mobile, per mostrare i controlli utilizzati più di frequente. L'idea dell'abitacolo è quella di un ambiente molto asettico che lasci spazio all'intrattenimento e ad altre attività. Ancora una volta, la guida autonoma dovrebbe poter permettere all'automobilista di distrarsi o lavorare durante la marcia ed è quindi necessario riorganizzare lo spazio interno. Ma quando questo succederà? Nessun orizzonte temporale è stato definito.

Opel Experimental: dal 2025 Opel produrrà solo auto elettriche

Ma di preciso, cosa anticipa questa Opel Experimental? Tutto quello che ho visto può essere replicato su un veicolo di serie? Sono queste le due domande più importanti e alla fine di quest'esperienza posso dire che alcune tecnologie proposte dal prototipo guardano lontano. Il discorso vale soprattutto per gli interni, che allo stato attuale non potrebbero neppure ottenere l'omologazione per essere prodotti in serie. Stesso discorso per tutta la sensoristica, visto che un alto livello di guida autonoma non è ancora stato regolamentato è quindi richiederà tempo per essere introdotto. Discorso diverso per lo stile perché è molto probabile che sia il nuovo Vizor sia la pulizia d'immagine possano essere riproposti a breve anche sulle prossime Opel di serie. Magari su una nuova Manta? Chissà, non abbiamo ricevuto conferme, ne riparleremo almeno nel 2025.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 23/01/2024