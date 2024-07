A tu per tu con nuova Opel Grandland: che effetto fa dal vivo

Greenovation, ecco un altro slogan tramite il quale manifestare l'intenzione di muovere passi avanti sia sul fronte della mobilità ''verde'', sia su quello del progresso tecnologico. Greenovation è il neologismo coniato da Opel nell'accompagnare il debutto di nuova Opel Grandland, la prima Grandland (anche) elettrica e solo l'ultima Opel in ordine di tempo a sottoporsi al doloroso, ma (a quanto pare) necessario, processo di estrazione di un motore termico dal cofano. L'auto si è già vista in foto e già ne conosciamo a grandi linee le caratteristiche meccaniche, geometriche, elettroniche: qui trovi tutte le specifiche importanti. Grandland ora ho l'occasione di vederla e di toccarla di persona. Provo a condividere un paio di sensazioni assaporate a caldo (molto, caldo). Un pelo di pazienza e arriva pure una video anteprima: più dettagli, più... coinvolgimento sensoriale.



Nuova Opel Grandland: tutta nuova per davvero

Così come Opel Grandland di prima generazione era cugina di Peugeot 3008 passata edizione, Grandland seconda generazione è imparentata con nuova Peugeot 3008. Entrambe sono i primi modelli Stellantis costruiti sulla nuova piattaforma STLA Medium, erede diretta della vecchia EMP2 di matrice PSA Group. Nonostante l'endoscheletro in comune, nell'aspetto esterno Grandland imbottisce molto bene l'intelaiatura uguale al SUV Peugeot e passa per un SUV di forte personalità. Molto più di Opel Grandland precedente, che al confronto passa per un SUV piuttosto anonimo. Stilisticamente parlando, l'ispirazione iniziale è il concept Opel Experimental (ricordate?). Una concept, quindi, molto utile.

Opel Experimental (2023): tutto cominciò da lei

MISURE Sarà anche per la lunghezza maggiore di oltre 17 cm (ora fanno in tutto 4 metri e 65, vedi anche scheda tecnica) e per la larghezza superiore di oltre 6 cm, variazioni alle quali non corrisponde un altrettanto evidente sviluppo in altezza (è anche più alto, ma solo di 2 cm scarsi), sta di fatto che oggi Grandland risulta più slanciato se visto di lato e più piantato a terra se visto di fronte. Grande e grosso, ma anche atletico e elegante, niente affatto tozzo. Spezza inoltre il sopra e il sotto il tetto bicolore (un optiona, quasi sicuramente).

Grandland ora è molto più lunga (+17 cm)

CHE LOOK Si diceva del progetto di partenza condiviso con Peugeot 3008. Sino a circa metà strada, la carrozzeria sviluppa forme simili: il cofano alto e squadrato, i passaruota muscolari, i fianchi dalle superfici leggermente sfaccettate, i grandi cerchi fino a 20 pollici. È dietro, che il SUV Opel prende tutta un'altra piega: niente forme SUV coupé, qui il portellone scende bello ripido. E in massima armonia col resto del design. Ben fatto.

Logo Opel per la prima volta illuminato

IL PARTICOLARE STA AL TUTTO Da un'immagine a tutto tondo a uno-due particolari di dettaglio: ben riuscito il disegno dei fari anteriori a tutta larghezza, interrotti al centro dal classico logo Opel ''Blitz'' illuminato. Gruppi ottici, peraltro, che si possono opzionare anche a matrice di LED di nuova concezione, nome in codice Intelli-Lux Pixel Matrix HD LED: oltre 50.000 elementi (51.200 per la precisione, cioè 25.600 per lato) per la distribuzione della luce ad alta definizione, una telecamera e un fascio ancora più preciso, luminoso e omogeneo rispetto alle tecnologie Matrix Light standard. Il tutto garantendo che gli altri utenti della strada non vengano comunque mai abbagliati. Nella parte posteriore, fa il suo debutto anche l'inconfondibile firma luminosa della ''bussola'', (una sorta di ''croce'' generata dalla striscia a LED che collega i gruppi ottici e la luce di stop superiore), che include anche la primissima integrazione del lettering ''Opel'' illuminato. Pienamente in linea con l'approccio Greenovation di Opel (parola d'ordine: preservare tutte le risorse relative alla produzione), il nome dell'auto non è più indicato da lettere cromate, ma è impresso centralmente nel portellone, come in bassorilievo (come per Panda, ma su fiancata). L'occhio gradisce, l'ambiente anche (forse).

Lettering Grandland in ''bassorilievo''

All'interno, un ambiente hi-tech, ma a modo suo anche ''caldo'' e coinvolgente. E molto Opel, con l'unico richiamo a 3008 rappresentato dal maxi tunnel centrale. Le linee orizzontali che attraversano il cruscotto e le bocche di ventilazione integrate nella portiera aumentano la sensazione di larghezza e spazio, mentre il display centrale da 16 pollici leggermente orientato al guidatore e la console centrale alta portano a bordo anche un pizzico di sportività. Dietro il volante, un sottile e rettangolare quadro strumenti digitale e (in opzione) l'head-up display Intelli-HUD. Schermi virtuali, ma - come da tradizione della Casa - anche pulsanti fisici per le impostazioni utilizzate di frequente, come il climatizzatore. Brava Opel.

I nuovi interni

COCCOLONA Massima attenzione al benessere: oltre alla funzione brevettata Intelli-Seat, con fessura che allevia la pressione sul coccige (vedi anche nuova Opel Frontera), i sedili ergonomici AGR di Opel (in tessuto riciclato al 100%) introducono la nuova funzione dei cuscini elettrici, ovvero cuscini provvisti di due tasche pneumatiche situate nelle imbottiture laterali dello schienale. L'impressione, accomodandosi alla guida per qualche minuto, è quella di un sostegno delizioso. Dai sedili anteriori a quelli posteriori: 20 mm di spazio in più per le ginocchia, quindi anche meno lamentele provenire dalle retrovie durante i lunghi viaggi. Divanetto separabile nelle proporzioni 40:20:40 e, dietro ancora, super bagagliaio da 550 litri, quindi 36 litri in più rispetto a prima. Tutto, di nuova Opel Grandland, è ''più di prima''.

Bagagliaio da 550 litri (+36 litri)

INGEGNOSA Tra le soluzioni portaoggetti intelligenti, una menzione per il cosiddetto Pixel Box. Con vetro traslucido illuminato e involucro in tessuto, questo elemento non solo abbellisce la maxi console, ma è anche funzionale. Il caricabatterie wireless per smartphone si trova infatti proprio dietro il vetro, in modo che lo smartphone possa essere caricato e conservato in modo sicuro, ''al chiuso'', che ci accorgiamo di una notifica sul display, che infine non ci dimentichiamo dello smartphone una volta spento il propulsore. E a proposito di propulsori.

Ricarica smartphone a induzione... con vetrata

Proprio come Peugeot 3008, nuova Grandland si declina in edizione elettrica, ma anche no. Le informazioni giungono ancora incomplete: limitatamente alle versioni EV, esisterà la possibilità di scegliere tra un pacco batterie da 73 kWh o da 98 kWh, per un grado di autonomia dichiarato di circa 700 km con una singola carica (e non sarebbe male). Grazie all'architettura a 400V, ricarica rapida in corrente continua fino a 160 kW, circa 26 minuti per ricaricare la batteria fino all'80%. Molto probabile, inoltre, anche la duplice configurazione a motore singolo o dual motor a trazione integrale elettrica.

Grandland Electric ''Long Range'' con 700 km di autonomia

DE-ELETTRIFICAZIONE In programma è pure una variante ibrida plug-in da 85 km di autonomia in modalità 100% elettrica, tuttavia la notizia che interessa la maggior parte dei lettori credo sia la sopravvivenza di una Grandland ''termica'', o comunque con un tasso di elettrificazione minimo. A listino, quindi, è certa la permanenza di una versione con l'universale motore benzina a tre cilindri da 1,2 litri con sistema ibrido leggero a 48 volt (proprio come ora). Step di potenza? Quello da 136 CV, poco ma sicuro.

Questo è quanto, per adesso. Quali considerazioni? Beh, che ferma immobile, nuova Grandland è un gran pezzo di SUV ''4.0''. Dopo l'estate avremo l'occasione di provarla e di provare, soprattutto, i nuovi speciali ammortizzatori con tecnologia di smorzamento selettivo in frequenza. Ma anche altri aspetti dinamici collaterali, come ad esempio i nuovi ADAS per la guida autonoma livello 2. Non ci deluderà, scommetto.

Nuova Grandland in vendita da autunno 2024

AGENDA Il mese di apertura ordini è ottobre 2024, prime consegne da dicembre 2024. Listino prezzi ancora top secret: l'intuito suggerisce che il mild hybrid partirà da una cifra inferiore ai 40.000 euro e che l'elettrica attaccherà a una cifra superiore ai 40.000 euro. Un dato è certo: visto anche il trend di parziale ''de-elettrificazione'' che sta investendo l'intera industria dell'auto, Grandland Electric e ambedue le Grandland Hybrid usciranno contemporaneamente. A presto.

NUOVA OPEL GRANDLAND 2024

FULL ELECTRIC MILD HYBRID 48 VOLT Lunghezza 4.650 mm Larghezza 1.905 mm Altezza 1.660 mm Passo 2.784 mm Bagagliaio 550/1.641 litri Motore elettrico sincrono a magneti permanenti 3 cil. 1,2 litri turbo benzina hybrid 48 volt Potenza 213 CV? 136 CV? Cambio assente aut. doppia frizione 6 rapporti Trazione anteriore anteriore Batteria 73 o 98 kWh 48 Volt Autonomia (WLTP) fino a 700 km (98 kWh) - Prezzi n.d. n.d.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/07/2024