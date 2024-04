Nuova Opel Grandland, "grande" in tutto. Prime foto (e un video)

Quando il tuo destino ce l'hai scritto nel tuo stesso nome. Opel Grandland seconda generazione sbarca nella terra dei big SUV, o almeno dei SUV medio grandi. Grandland cresce nelle dimensioni, evolve nello stile, muove una volta per tutte - sarebbe strano il contrario - verso l'alimentazione full electric. Non solo Grandland EV (ed è un altro ritornello): a catalogo, anche propulsori ibridi e non di un solo genere (mild hybrid, plug-in hybrid). Vendite entro fine 2024: intanto prime foto, prime info, primo (mini) video.

GRAND SUV Il reveal di nuova Opel Grandland, meccanicamente la controfigura Opel di nuova Peugeot 3008 (stessa piattaforma STLA Medium by Stellantis Group, evoluzione della piattaforma EMP2 ex PSA Group), segue di pochi giorni il reveal della futura sorella minore, nuova Opel Frontera. Rispetto al modello precedente, la nuova ammiraglia a guida alta del marchio tedesco è innanzitutto notevolmente più grande, guadagnando +17,3 cm di lunghezza complessiva, ma anche +1,9 cm in altezza e +6,4 cm di larghezza, misurando ora 4,65 metri in senso longitudinale, 1,90 metri in senso trasversale, 1,66 metri in verticale. A sua volta, il passo aumenta fino a quota 2,78 metri (fanno +11 cm), il bagagliaio cresce di +36 litri (ora dovrebbe misurare 550 litri esatti, almeno con divanetto a fondo corsa), lo spazio per i passeggeri dei sedili posteriori di +2 cm.

Nuovo Grandland più lungo di oltre 17 cm

ELETTRICA ''STRONG'' Proprio come ''cugina'' Peugeot 3008, nuova Grandland si declina in edizione elettrica, ma anche no (e con un'opzione in più). Limitatamente alle versioni EV, esisterà la possibilità di scegliere tra la configurazione a motore singolo e - successivamente - dual motor, oltre a un pacco batterie da 73 kWh o da 98 kWh, per un grado di autonomia dichiarato di circa 700 km con una singola carica. A tal proposito: grazie all'architettura a 400 V, ricarica rapida in corrente continua fino a 160 kW, circa 26 minuti per ricaricare la batteria fino all'80%.

Poteva mancare Opel Grandland Electric?

ELETTRICA ''SOFT'' La notizia che interessa la maggior parte dei lettori è tuttavia l'esistenza assicurata di una Granland ''termica'', o comunque con un tasso di elettrificazione minimo. A listino, quindi, è certa la permanenza di una versione con l'universale motore benzina a tre cilindri da 1,2 litri con sistema ibrido leggero a 48 volt (come ora), ma è in programma - a differenza di Peugeot 3008 - pure una variante ibrida plug-in da 85 km di autonomia in modalità 100% elettrica.

Il caratteristico nuovo frontale

VISTA DA FUORI Tecnologie di propulsione a parte, è anche sul design che nuova Grandland punta forte per portare pubblico in concessionaria. Tra i tratti somatici più appariscenti, ecco il nuovo logo illuminato, la calandra in stile ''Vizor'', l'illuminazione Intelli-Lux Pixel Matrix HD (cioè i fari a matrice di LED), inoltre il tetto flottante bicolore e le caratteristiche linee affilate dei generosi passaruota.

I nuovi interni

VISTA DA DENTRO Anche l'abitacolo è ricco di aggiornamenti, tra cui un ampio schermo di infotainment da 16 pollici, un moderno head-up display, nuovi sedili dotati di supporti laterali elettrici, ventilazione, funzione massaggio, infine - perché il comfort è una priorità - una fessura appositamente progettata per alleviare la pressione sul coccige.

Nuova Grandland, appuntamento entro fine 2024

COMING SOON Questo è quanto, per adesso. Maggiori dettagli su data di lancio (autunno 2024?), specifiche tecniche esatte e listino prezzi (da circa 35.000 euro il mild hybrid, da circa 40.000 euro l'elettrica?) sono attesi nel corso dei prossimi mesi. Visto il trend di parziale ''de-elettrificazione'' che sta investendo l'industria dell'auto, è in ogni caso assai probabile che in concomitanza a Opel Grandland Electric esca anche Opel Grandland mild hybrid.

