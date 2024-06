100% elettrica o... 20%? Nuova Opel Mokka Hybrid, domande e risposte

Se di guidare elettrico da quando esci di casa a quando raggiungi la meta, ancora non ti senti pronto, almeno prova a guidare in elettrico mentre abbandoni la città. Il senso alla base del mild hybrid 48 volt, sia esso in salsa Stellantis o di qualsiasi altra origine, è proprio quello di offrire un (piccolo) assaggio dell'ebbrezza della propulsione full electric, con un motore a benzina a tenerti la mano, come un genitore fa col figlioletto. Bando alle chiacchiere, Mokka è l'ultima della già nutrita collezione di berline e SUV a marchio Opel ad ampliare la sua offerta e a includere una motorizzazione ibrida ''soft''. Da metà giugno 2024, Opel Mokka Hybrid è ordinabile, prezzi da 30.100 euro chiavi in mano. Una o due considerazioni pratiche.

TAGLIACARBURANTE Sospettiamo che il paragrafo dedicato alla tecnica sia ormai un pelo ridondante, in ogni caso: sotto il cofano di nuova Mokka Hybrid trova alloggio la combinazione di un motore 3 cilindri 1,2 litri turbo benzina da 100 kW (136 CV) con distribuzione a catena, un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e un cambio elettrificato a doppia frizione a 6 marce. Sotto il pavimento, una batteria agli ioni di litio da 48 volt di tensione. La formula magica è ipercollaudata e contribuisce a ridurre il consumo di carburante (4,9 l/100 km) e le emissioni di CO2 (110 g/km) fino al -20%, rispetto a Mokka con 1.2 Turbo non elettrificato (6,1 l/100 km). Ecco perché quel titolo un po'... strano (era per attirare la vostra attenzione).

UFFICIO INFORMAZIONI Rispondiamo ad alcune domande tra le più legittime e le più frequenti. Posso viaggiare in modalità 100% elettrica? Sì, sia a basse velocità (per brevi tratti), ma anche ad alte velocità (tratti brevissimi: veleggio intermittente). Il sistema ibrido porta via spazio all'abitacolo o al vano bagagli? No, il sistema è compatto e beneficia di un packaging molto funzionale, non ti accorgi della sua esistenza proprio. Mokka Hybrid prende gli incentivi? Sì, quelli di terza fascia, cioè fino a 3.000 euro con rottamazione di un usato ante Euro 3 (cioè Euro 0, 1 0 2). Fino a esaurimento fondi (tiene d'occhio qui), il prezzo cala perciò fino a 28.100 euro. Infine: Mokka 1.2 benzina resta in gamma? Sì e costa di meno (da 26.200 euro), prende gli incentivi come l'ibrida, c'è in configurazione 100 CV o 136 CV, c'è sia manuale (a 6 marce) sia automatica (a 8 marce), ma - appunto - consuma un pelo in più. C'è sempre anche la full electric Mokka-e (da 37.900 euro). Insomma, ognuno scelga la Mokka che fa per lui. E viva la filosofia multi-energia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/06/2024