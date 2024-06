Nuova Citroen C3, citycar “rivoluzionaria” e per... 100 buoni motivi

Si prende in carico una bella responsabilità. Quella di prolungare una piccola grande storia di successi, tramandare tutte e mille quelle qualità grazie alle quali Citroen C3 è la Citroen più venduta di sempre (sì, ancor più della mitica Citroen 2CV). Di declinare in epoca di transizione “green”, insomma, tutto ciò che in oltre due decenni di carriera ha fatto di C3 una utilitaria super apprezzata in tutto il mondo, ma in Italia in modo ancor più viscerale. Già, tra Citroen e il Belpaese è sempre stato amore vero: 5,6 milioni di C3 vendute, di cui un milione in Italia.



Nuova Citroen C3 & e-C3, continua la storia d'amore con l'Italia

Giugno 2024, nuova Citroen C3 quarta generazione è in vendita e il 2024 è pure l’anno che coincide con 100 anni di presenza Citroen in Italia (1924-2024). Niente di meglio, per unire la passione per la storia con l’attualità, di una mostra che celebri il lungo viaggio del Double Chevron nello Stivale. Storia della quale nuova Citroen C3 è un piccolo grande nuovo capitolo. Un nuovo racconto che si riallaccia sia al capitolo immediatamente precedente, sia alle primissime pagine. E alla copertina stessa. Per tante ragioni. Prima, due parole sulla mostra. E un breve video-omaggio al Centenario Citroen.

TIMELAPSE “100 anni di rivoluzione”, questo il titolo della installazione andata in scena dal 19 al 25 giugno presso il Dazio Levante in Piazza Sempione, a Milano, all’ombra dell’Arco della Pace. Una esposizione allestita in diverse sale, in ognuna delle quali ripercorrere - suddivise per periodo storico - tutte le tappe dell’epopea del brand e il suo legame secolare con l'Italia. Dalla produzione di vetture al Portello alle brillanti compagne promozionali, dalle innovazioni tecnologiche ai successi sportivi. Sino agli approfondimenti sul geniale fondatore André Citroën e sui progetti sociali più recenti messi in atto da Citroën Italia. Ben si comprende quindi come nuova C3 (e nuova e-C3 elettrica), della mostra, siano state scelte come le madrine naturali.

Alla mostra dei 100 anni Citroen in Italia, tanti documenti storici e tante curiosità

Già, perché Citroen C3 è un'auto moderna per design e per tecnologie di bordo e assistenza alla guida. Per le strategie industriali stesse che si celano dietro il suo musetto grazioso. Oggi che Citroen è membro del Gruppo Stellantis, ogni sua mossa deve concordarla coi propri compagni di squadra (oltre che col… mister). Una premessa per ricordare come Citroen C3 sia soltanto una, tra le citycar Stellantis che scendono in campo oggi e che soprattutto disputeranno i competitivi campionati degli anni a venire. Ma nonostante ciò, riesca nella missione di restare quanto più fedele ai capisaldi che in un secolo hanno fatto sì che Citroen emergesse e si consolidasse come un brand di forte personalità.

Nuova Citroen C3, diversamente uguale a sé stessa

SUV WANNABE Con C3 di terza generazione, un’auto che continua a macinare vendite anche ora che è a fine mandato, meccanicamente e stilisticamente nuova Citroen C3 ha ben poco da dividere. Progettata su piattaforma SmartCar, una versione semplificata del progetto STLA Small, sviluppa su una distanza simile (4 metri e 02 di lunghezza, pressappoco come prima) lo stesso registro giovanile e sbarazzino. Ma lo indirizza in direzione city SUV: fiancata di maggiore altezza (miglior spazio verticale interno), soprattutto una seduta “a mezza altezza” (circa +10 cm rispetto a una citycar in senso classico, sostiene Citroen), favorendo così ingresso e padronanza della strada, ma al contempo senza provocare le “vertigini” da SUV in piena regola. Il viso, quello sì, ricorda proprio un SUV: quei lineamenti secchi, ma armoniosi. E quello stemma Citroen stampato grande grande. Un terzo occhio.

Più city crossover, ma sempre C3

HERITAGE Uno stile tutto fuori che banale è senz’altro uno dei fattori di conquista anche delle Citroen di una volta, specie quelle disegnate dal talento tutto italiano di Flaminio Bertoni. Alla mostra dei 100 anni, numerose le testimonianze videofotografiche: dalla “Dea” Citroen DS a Citroen AMI 6, l’eccentrica berlina dal montante posteriore “a zeta”. Tuttavia il termine Citroen, oggi come allora, fa rima con ''comfort''.

Flaminio Bertoni, il designer delle meraviglie

C COME COMFORT Proprio il benessere di guidatore ed ospiti è uno dei valori ai quali anche nuova C3 riserva un’attenzione premurosa. Se i morbidi sedili Citroen Advanced Comfort, imbottiti di speciale schiuma, sono di serie solo sull’allestimento superiore (Max), le sospensioni Citroen Advanced Comfort (un solo nome, più declinazioni) equipaggiano anche l’allestimento di partenza You. Solo marketing? Tutt’altro.

Comfort i sedili, Comfort il telaio

DS AMARCORD Avvalendosi di smorzatori idraulici in luogo di più tradizionali fine corsa di tipo meccanico, le sospensioni di C3 (provare per credere) davvero restituiscono un feeling da “tappeto volante” non lontano da quello che, a partire da Citroen DS nel 1955, distingue tutte le berline alto di gamma Citroen. Cioè berline di prima scelta per tutti coloro che cerchino comfort di marcia di livello premium, senza spendere cifre da auto premium. E a proposito di prezzi…

DEMOCRATICA Quando Citroen Type-A 10HP, la prima Citroen della storia, nel 1919 venne esposta sugli Champs-Élysées a Parigi, il pubblico rimase sbalordito soprattutto dal suo prezzo, che era di molto inferiore a tutte le altre auto equivalenti. Ora, un salto di oltre un secolo. Nuova Citroen C3 non solo è la prima C3 a esistere - oltre che nella familiare edizione 1.2 PureTech turbo benzina da 100 cv con turbina a geometria variabile, distribuzione a catena e cambio manuale a 6 marce - anche in configurazione 100% elettrica Citroen e-C3, con 113 cv di potenza e oltre 320 km di autonomia con una singola ricarica, fino a 440 km nel ciclo urbano. Nuova Citroen e-C3 è anche una delle primissime elettriche di nuova generazione dal prezzo accessibile.

Citroen e-C3, l'elettrica (quasi) per tutti

SENZA RIVALI? Anche in assenza di incentivi, il listino e-C3 parte da 23.900 euro, e chi avesse ultimamente collezionato preventivi di auto elettriche, anche di piccola taglia, ne saprà cogliere la portata - se non proprio “rivoluzionaria” - quantomeno evoluzionistica. Sicuramente, democratica. E se l’elettrica registra un prezzo molto interessante, C3 “termica” non è da meno. O meglio: sì, è “da meno”, ovvero parte da 14.990 euro. Concorrenti? Poche.

Nuova C3, rivoluzionaria dentro

PASSATO, PRESENTE, FUTURO All’ombra dell'Arco della Pace, Citroen ha festeggiato un secolo di amore per l’Italia. Lasciandosi trasportare dalla macchina del tempo, ma rimanendo aggrappata anche al presente e scrutando al futuro: nuova Citroen C3 una degna erede di una dinastia gloriosa pronta a coccolare chiunque sposi la sua filosofia genuina. Fatta di semplicità, umiltà, guida relax, sana allegria.

27/06/2024