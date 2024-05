Nuova Citroen My Ami Peps: Buon Compleanno, Amica Mia!

Te ne innamori perché è super pratica, perché manutenerla è facile e economico, ma anche perché è così graziosa da guardare e da abitare. Citroen Ami è un fenomeno del mondo dei motori, ma ancor prima è fenomeno culturale. Lo è da quattro anni esatti, cioè da da quando - ad aprile 2020 - fece il suo debutto in società. Per festeggiare la ricorrenza, ecco nuova livrea (Night Sepia), nuova versione (My Ami Peps), nuovo accessorio a beneficio della Ami ''professional'' (My Cargo Kit). Tutte quante le novità 2024 entrano in vendita da fine maggio. Per i prezzi, ci aggiorniamo a breve. Intanto, le esploriamo più in dettaglio.

Nuovo colore ''seppia notturno''

IL NUOVO COLORE

Per celebrarare il quarto anniversario, dunque Ami si veste di un nuovo colore carrozzeria, in sostituzione dell'originale blu, che verrà applicato su tutta la gamma. Tinto in massa, si chiama Night Sepia e consiste di un marrone scuro (per la verità, a metà tra il marrone e il grigio) che fornisce al look maggiore profondità e che si abbina perfettamente alle varie animazioni colorate e agli adesivi del catalogo Ami.

Citroen My Ami Peps è il nuovo top di gamma

NUOVA TOP DI GAMMA

Nuova colorazione a parte, Citroën Ami evolve la sua gamma introducendo l'allestimento My Ami Peps, nuova versione di fascia alta che in un colpo solo sostituisce le versioni Pop e Tonic. All'esterno, la Peps si riconosce per un frontale espressivo con fascia grafica nera sotto il parabrezza animata da vivaci adesivi orizzontali gialli, e con cornici dei fari di colore nero. Completano il kit spoiler posteriore, copriruota dal disegno floreale con decorazioni bianche e i due adesivi inferiori delle portiere, due elementi decorativi dai colori vivaci (il giallo e il rosso infrarosso) che ricordano il pianeta videogiochi. Il numero 2? Un omaggio al mondo delle corse.

La riconosci da un appariscente adesivo

VEDI ANCHE

ON-BOARD Ultracompleta la dotazione di serie: clip per smartphone, reti porta animate con una fascia arancione, rete divisoria centrale, gancio porta-borse giallo, tre contenitori portaoggetti arancioni. Animano gli interni anche le due caratteristiche cinghie di apertura e le cuciture sui tappetini in colore arancione. L'unità di connettività “My Connect box” consente di connettere il proprio smartphone ad Ami e di accedere a tutti i dati di viaggio (autonomia disponibile, chilometraggio, avvisi di manutenzione…). L'interfaccia “My Ami Play”, in particolare, trasforma lo smartphone in un mini-display di infotainment con accesso rapido alla navigazione, alla musica, alla radio o alle telefonate. Si comandano a distanza tramite il pulsante “Citroën Switch”, da posizionare sul volante (per tenere gli occhi sulla strada...).

LIEK A PRO

My Ami Kit, a misura di professionista

Allo scopo di correre incontro alle esigenze reali dei professionisti, Citroën infine propone su My Ami Cargo un ingegnoso kit modulare post-vendita. My Cargo Kit è l'accessorio che meglio consente una facile conversione tra uno spazio di carico ottimizzato e la possibilità di ospitare comunque un passeggero in cabina. Una prima parte è composta da 2 pannelli e si apre verticalmente, per separare la zona conducente e quella passeggero, evitando così che un pacco si ribalti verso il lato conducente. Una seconda parte è poi composta da 4 pannelli e si apre sopra il sedile del passeggero, dallo schienale fino al vano piedi, per offrire un pratico piano di carico proteggendo il sedile. Disponibile infine una rete occlusiva, che si estende dalla parte superiore dello schienale fino al cruscotto, per nascondere i pacchi riposti nel vano portaoggetti.

Il kit non ruba spazio al passeggero

MICRO CARGO Tradotto in termini pratici, My Cargo Kit permette di caricare fino a 200 litri sotto la rete portaoggetti, per un volume totale di 340 litri in tutto il veicolo. In qualsiasi momento, i tre elementi che compongono il kit possono essere piegati e riposti dietro il sedile in un apposito marsupio. Per tornare a godersi ancora più comodoamente un viaggio in due.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/05/2024