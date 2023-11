Kia EV6 al giro di boa, ecco le prime foto dell'elettrica coreana in versione facelift

Sotto pesante mimetica per non mostrarsi troppo, la cinque porte a batterie muove i primi passi in vista del debutto a fine 2024

Sembra ieri che Kia ha svelato la EV6, berlinona in stile crossover 100% a batterie, ma che in realtà è arrivata quasi tre anni fa. Ebbene, questa breve introduzione è stata utile per capire che, ormai, per la EV coreana è già tempo di rinfrescarsi il look con il tradizionale facelift di metà carriera. Innanzitutto, anticipiamo che l’auto potrebbe fare il suo debutto entro la fine del 2024, per entrare a regime nei listini del 2025. Ma desso veniamo ai prototipi ben camuffati che vedete nelle immagini. Come Hyundai Ioniq 5 e Genesis GV60, la EV6, l'auto è costruita sulla piattaforma modulare globale elettrica E-GMP del Gruppo asiatico e offre una ricarica rapida da 800V.

Nuova Kia EV6: l'elettrica coreana durante i test dinamici si prepara per il 2024BUONA AUTONOMIA, MA SOPRATTUTTO TANTI CV Il modello attuale viene fornito con una capacità della batteria di 58 o 77,4 kWh per un’autonomia dichiarata compresa fra 400 e 528 km e sotto questo aspetto l’ipotesi più accreditata è che gli ingegneri Kia non metteranno mano al sistema di alimentazione. Oggi, la variante sportiva GT è dotata di due motori con una potenza massima totale di 585 CV per una velocità massima di 260 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi. Anche in questo caso non dovrebbero esserci degli upgrade. Forse una manciata di cavalli, ma nulla è trapelato dal quartier generale Kia. Da sottolineare che ci sono altre due varianti di motore, che hanno potenze comprese tra 228 e 325 CV e, salvo imprevisti, rimarranno a listino.

Nuova Kia EV6: evolve il design per sottolineare il suo stile esclusivoAGGIORNA UN DESIGN GIÀ MOLTO MODERNO Ciò che cambierà, invece, è il look grazie a un’inedita struttura dei paraurti anteriore e posteriore nonché dello stile i tutti i gruppi ottici full LED. Per adesso non abbiamo altre notizie, ma supponiamo che la futura EV6 possa debuttare con nuovi cerchi in lega leggera, colori e interni aggiornati per una evoluzione del suo design in chiave più moderna, anche se lo stile attuale è ancora molto audace e originale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/11/2023