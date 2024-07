In arrivo nuovo Kia Sportage: il SUV coreano si prepara al salto di qualità

Per Kia la Sportage è un modello centrale del suo successo e dalla quantità di esemplari che si vedono sulle strade il SUV oggi in listino ha confermato quanto sia piaciuto ai clienti. Misure giuste, un bel design moderno, percezione di qualità e hi-tech elevata sono la miscela per essere uno vero e proprio best seller della casa coreana. Oggi, però, abbiamo pizzicato sulle strade intorno al circuito del Nürburgring l’anteprima di quello che sarà Kia Sportage restyling. Sotto la copertura mimetica possiamo intravedere alcune novità stilistiche come una caratteristica distintiva presa in prestito dalla Kia EV9, cioè è il sistema di illuminazione Starmap. Questo elemento di design non solo migliora il look della Sportage, ma migliora anche la visibilità e la sicurezza. Gli intricati motivi luminosi non sono solo di bellezza; hanno uno scopo pratico, rendendo la Sportage più visibile agli altri conducenti e ai pedoni, migliorando così la sicurezza durante la guida notturna. Lato stilistico, Kia Sportage ''next gen'' prende spunto anche dalla Sorento, adottando un design raffinato e sofisticato che la dice lunga sulla sua qualità e durata.

Nuovo Kia Sportage: i prototipi fotografati nei dintorni del Nurburgring, in GermaniaLA TECNOLOGIA SI SPINGE OLTRE In un’era in cui connettività e hi-tech dominano il panorama automobilistico, il SUV di segmento C sarà destinato a stupire con un nuovo sistema infotainment a tre schermi. Ispirato agli interni all’avanguardia del maxi SUV elettrico EV9 e della più piccola EV3, questo sistema promette un'interfaccia semplice e intuitiva che integra navigazione, intrattenimento e impostazioni del veicolo. La configurazione multischermo garantisce che le informazioni siano facilmente accessibili, rendendo l'esperienza di guida più sicura e piacevole. Dalle linee esterne che trasudano eleganza alle finiture interne che sottolineano il lusso, la Sportage è pronta a stabilire nuovi standard nel suo segmento. Sebbene gli elementi di design siano un punto culminante significativo, il SUV coreano beneficerà anche dei progressi nella tecnologia dei propulsori.

Nuovo Kia Sportage: design ispirato a modelli recenti come EV9 e SorentoMOTORI ELETTRIFICATI E SICUREZZA Aspettatevi una gamma di motori efficienti e probabilmente un’opzione ibrida o completamente elettrica, sottolineando l’impegno di Kia verso la sostenibilità e le prestazioni. La sicurezza rimane una priorità assoluta per Kia e Sportage aggiornato presenterà una serie di tecnologie avanzate di assistenza alla guida. Dai sistemi più moderni di prevenzione delle collisioni al controllo automatico della velocità adattivo, queste funzionalità mirano a garantire tranquillità, rendendo lo Sportage la scelta ideale per le famiglie e i guidatori attenti alla sicurezza. Data di lancio e commercializzazione non sono ancora state definite, ma tra entro la fine del 2024 ne sapremo certamente di più.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/07/2024