Kia EV9: con Kia Flex la guidi e la paghi come fosse Netflix

Kia Flex è la nuova formula di noleggio a medio termine per guidare la Kia EV9 senza acquistarla. Ecco come funziona

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione dell'acquisto, la tendenza è possedere senza acquistare: una soluzione sempre più diffusa anche nel mondo dell'auto, con le varie formule di noleggio a lungo termine. Formule utili per tenere sotto controllo la spesa - con manutenzione e spese accessorie spesso comprese nel canone - ma, nel caso delle auto elettriche, anche per rendersi conto se davvero la nuova mobilità a batterie fa al caso nostro oppure no. Non a caso, l'ultima novità in questo senso è la formula Flex proposta da Kia per il suo ultimo SUV EV9 e non solo (qui la prova in anteprima): un noleggio a termine corto, medio o come si preferisce, innovativo e molto comodo.

Kia EV9 può essere utilizzato con la formula Kia Flex

COME FUNZIONA Avete presente Netflix? Ecco, La formula di Kia Flex è più o meno la stessa: l'automobile diventa un bene a disposizione, senza che sia richiesto alcun anticipo né alcuna rata finale al termine del contratto. Il noleggio ha una durata minima di 6 mesi, estendibili fino a 18 con tacito rinnovo mensile. Il chilometraggio annuale, 10 o 20 mila chilometri, viene poi conteggiato in base agli effettivi mesi di noleggio: se sforate la soglia scelta pagherete i chilometri extra in base a un tariffa definita nel contratto. Dopo il sesto mese, senza penali, il cliente può decidere se continuare, restituire l'auto o cambiarla con un altro modello della gamma Kia, con un nuovo abbonamento senza costi extra o di attivazione.

VEDI ANCHE

Kia EV9: il nuovo premium Suv elettrico

SPESA TRASPARENTE Per guidare la Kia EV9 in allestimento base Earth a trazione posteriore, da 76.450 euro, la rata mensile mese è di 1.299 euro con 10 mila chilometri annui inclusi. Per la versione al top di gamma GT-Line a trazione integrale, che costa 81.650 euro, la spesa sale a 1.410 euro. Sembra tanto? Attenzione! Nella rata è compreso tutto: assicurazione con copertura da furto e incendio, atti vndalici, eventi naturali e socio politici, tutela del conducente e danni al veicolo, oltre a manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete Kia, assistenza stradale, auto sostitutiva e riprazione e sostituzione degli pneumatici, e pure gli pneumatici invernali quand'è il momento di montarli. Kia Flex si attiva online, con una procedura veloce e smart. Inizia con l'autenticazione e la scelta del modello di vettura sul sito www.flex.kia.it. Dopo la stipula del contratto online, i tempi di consegna si aggirano generalmente tra 4 e 8 settimane.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 12/12/2023