A star is born: Kia EV9 è già un'icona grazie al suo design

Dal Good Design Award 2022 vinto dal concept lo scorso gennaio al Volante d'Oro 2023, passando per il German Luxury Car of the Year 2024 conquistato lo scorso settembre: il nuovo SUV elettrico Kia EV9 è appena arrivato sul mercato (qui la prova), ma ha già raccolto un notevole successo, fatto di premi e riconoscimenti da parte degli esperti. Molto lo deve al suo design, che più volte abbiamo apprezzato negli ultimi mesi. Un design che lo rende immediatamente riconoscibile e persino iconico. Perché?

Kia EV9 GT-Line, 3/4 anteriore

FORTE IDENTITÀ I volumi squadrati di EV9 sono in controtendenza rispetto alla moda dei SUV coupé, ma al di là di considerazioni pratiche sullo spazio a bordo, la scelta stilistica dona alla Kia un forte carisma, che sembra addirittura all'altezza di un mostro sacro qual è la Land Rover Defender classica. EV9 ha le carte in regola per diventare l'archetipo del SUV dell'era dell'elettrificazione. Tra l'altro la forma scelta dal capo del design Karim Habib si rivela efficace anche dal punto di vista aerodinamico, visto che a dispetto delle dimensioni il nuovo SUV elettrico coreano esce dalla galleria del vento con un lusinghiero punteggio di 0,28 sul libretto del Cx.

Kia EV9 GT-Line, le luci anteriori viste di lato

MUSCOLOSA MA LEGGERA Anche se non si può definire un design minimalista, gli spigoli della carrozzeria disegnano linee definite, che si collegano visivamente in modo molto ordinato, a dare un'impressione di grande pulizia. Così nascono muscoli evidenti ma non ipertrofici, e i notevoli ingombri reali sono sapientemente mascherati da un abile gioco di superfici a contrasto. La fiancata è alleggerita da scalfature a contrasto nella parte bassa dei pannelli porta, che assottigliano visivamente il giro-vita imitando l'andamento di (inesistenti) minigonne aerodinamiche. Il tetto, in tinta con la carrozzeria, appare sospeso, perché appoggia su montanti neri. Vero, il terzo di essi è in gran parte verniciato come la carrozzeria, ha però un inserto nero alla sommità, che lo stacca dal cielo contribuendo a dare slancio e leggerezza. E nasconde in parte all'occhio il metro e settantotto di altezza del veicolo.

Kia EV9 GT-Line, i particolari cerchi

FACILE DA ''LEGGERE'' I fari hanno un che di magistrale. Le linee spezzate delle luci diurne sorreggono il paraurti anteriore, incorniciano i proiettori e si allungano sui margini del cofano, a dare presenza e slancio. Con la loro forma inusuale risvegliano l'interesse dell'osservatore, dando al frontale un carattere spiccato, senza scadere in una grafica eccessivamente elaborata che l'avrebbe reso difficile da interpretare. L'occhio umano ha bisogno di linee facili da seguire, ben raccordate e non troppo arzigogolate. Altrimenti si perde e ricava l'impressione di guardare qualcosa di disarmonico. La Kia EV9 evita il tranello grazie agli esili tratti luminosi e al frontale chiuso, con poche prese d'aria (una delle quali ad apertura robotizzata) e gran parte del fascione in tinta con la carrozzeria. Il colpo d'ala sono le luci di posizione, che attraversano il fascione, passando per microscopici forellini nella vernice: le vedi solo quando sono accese.

Kia EV9, le luci di posizione attraversano la vernice: si vedono solo quando accese

OPPOSITES UNITED Il design della Kia EV9 si basa sui cinque pilastri della filosofia Opposites United: Bold for Nature, Joy for Reason, Power to Progress, Technology for Life e Tension for Serenity. Cinque nomi che vanno un po' spiegati per capire a cosa si riferiscono. Bold for Nature si ispira all'armonia e all'interazione di forme e proporzioni che si trovano nel mondo naturale come in quello costruito dall'uomo. È proprio da questo pilastro che derivano le linee della carrozzeria: chiare e semplici, ma con superfici audaci e sfaccettate, in continua evoluzione. Joy for Reason vuole fondere l'emotivo con il razionale, per trasmettere agli utenti sensazioni positive attraverso nuovi materiali organici e colori d'impatto, come l'azzurro metallizzato profondo Ocean Blue che caratterizza l'allestimento top Kia EV9 GT-Line.

Kia EV9, il colore Ocean Blue, specifico per l'allestimento top GT-Line

I PILASTRI DEL DESIGN Applicato al design automobilistico, Tension for Serenity richiama l'utilizzo di dettagli nitidi e altamente tecnici per una visione armonizzata e orientata al futuro. Technology for Life abbraccia nuove tecnologie e innovazioni per favorire interazioni positive tra esseri umani e macchine. Verrebbe da pensare che si applichi principalmente alla user experience e quindi ai comandi di bordo, ma in realtà anche questo pilastro determina un’innovazione nel design e coinvolge le tecnologie di illuminazione, dice Kia: il pensiero corre immediatamente alle luci anteriori. Ultimo pilastro è Power to Progress, che rappresenta la spinta ad andare ''avanti e verso l’alto''. E i risultati li vedremo presto, nei modelli che seguiranno EV9 evolvendone gli stilemi, dandoci ulteriore prova di quanto il suo stile sia iconico.

Kia EV9 GT-Line, le luci posteriori

PAROLA DI KIA Opposites United è più di un approccio al design: rappresenta l'attitudine di Kia al cambiamento: ''La filosofia di design Opposites United di Kia rappresenta molto più del semplice aspetto delle nostre auto, è un riflesso della determinazione del marchio a promuovere in modo compatibile due campi vitali che sono entrati in conflitto tra loro: il benessere umano e la sostenibilità ambientale'', dice Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia. ''Adottando l'etica Opposites United nei nostri modelli attuali e futuri, speriamo non solo di dimostrare la capacità di Kia di innovare, ma anche di creare prodotti che vadano oltre la soddisfazione delle esigenze dei nostri clienti, arricchire anche le loro esperienze, ma farlo con una visione che lasci un'eredità alle generazioni future.''

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/11/2023