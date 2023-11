Kia EV9: saliamo a bordo del salotto tecnologico e... vegano

Car design o interior design? Entrambe le cose. Basta uno sguardo per notare che l’abitacolo della Kia EV9 ha un sapore più domestico che automobilistico. Del resto, con tutto quello spazio a disposizione, è logico che in Kia abbiano voluto arredarlo in modo innovativo. Colpiscono l'ampiezza e l'ariosità dell'ambiente, colpiscono la semplicità e la modernità degli arredi, fatti di linee sobrie e di piccole grandi soluzioni stilistiche e funzionali evidenti o nascoste, da scoprire di volta in volta, chilometro dopo chilometro. Vi racconto almeno le principali.

Kia EV9, i sedili posteriori in configurazione lounge

Erano decenni che se ne parlava, fin dagli inizi del secolo: ''le auto elettriche, con le batterie nel pianale e la meccanica più compatta, libereranno molto spazio per passeggeri. E la guida autonoma consentirà di godersi i viaggi in modo nuovo. Così le auto diventeranno uno spazio di condivisione, con arredi di nuova concezione''. Ed ecco che negli anni abbiamo visto fior di prototipi, firmati da tutte le principali case automobilistiche. Concept, appunto. Kia EV9 è il passo successivo: una delle prime auto, se non la prima in assoluto, a mettere davvero su strada una sorta di salotto semovente. Tre metri e dieci: tanto misura il passo del nuovo SUV elettrico a 7 posti Kia EV9, che sfrutta al meglio la sua piattaforma full-electric e-GMP per ottimizzare gli spazi in modo inedito.

CHE ALLURE! Come in un mini appartamento elegante, a bordo della Kia EV9 non trovo cromature appariscenti o le ormai scontate finiture nere piano black, ma nemmeno eccessivi giochi di luce che vogliono stupire con colori extravivaci ed effetti speciali. E neppure plancia e portiere disegnate pensando ai transformer. È il vero lusso della sostanza non sbandierata, come i giardini nascosti dietro ad austeri portoni nel centro di Milano. È uno stile coerente con quello degli esterni, anch'esso tracciato con linee tese, superfici piatte, che disegnano proporzioni originali e inconfondibili. Di fatto, grazie ai sedili disposti su tre file, al pavimento piatto e all'optional delle poltroncine centrali girevoli (1.000 euro, riducono a sei il numero delle sedute), EV9 sa trasformarsi in uno spazio lounge, ideale per conversare durante il viaggio. Una trasformazione molto semplice e veloce, peraltro, visto che la rotazione è manuale e si sblocca con una comoda leva appena sotto al piano di seduta.

Kia EV9, i sedili Relaxation anteriori in posizione chaise lpngue

SEDILI RELAX La facilità d'uso è un'altra caratteristica innovativa di Kia EV9 (qui la prova), che ha comandi elettrici per agevolare tantissime operazioni d'uso comune. Per esempio, dei tasti sul fianco sinistro dello schienale del passeggero permettono al guidatore di regolare la seduta a chi magari non è in grado di farlo, o di agevolare l'accesso ai sedili posteriori. Un altro tasto alla base delle sedute attiva una sorta di funzione ''chaise-longue'' (la denominazione non è ufficiale, ma almeno ci capiamo) che solleva un poggiapiedi nei sedili Relaxation: mentre lo schienale si reclina, così da creare comodissimi lettini per riposare meglio durante le soste per la ricarica. I sedili Relaxation, che sono pure ventilati, sono disponibili a richiesta anche per la seconda fila al prezzo di 1.000 euro e sono offerti in alternativa ai sedili girevoli sulla EV9 a sei posti, laddove invece la configurazione standard per il SUV elettrico prevede sette posti con un tradizionale divanetto al centro, diviso in due secondo la classica partizione 2/3 - 1/3.

La vita a bordo della EV9 è connotata anche da una fortissima allure tecnologica. Su tutte le versioni troviamo un megaschermo digitale che accorpa tre display: quello per la strumentazione e quello touch per l'infotainment, entrambi da 12,3 pollici, e tra i due uno da 5,3 pollici che mostra le funzioni impostate per il climatizzatore. Non è uno sfoggio di tecnologia fine a se stesso, visto che i comandi fisici d'uso più comune come la regolazione della temperatura e il volume dell'auto sono stati saggiamente conservati al centro della plancia. Plancia che nasconde un piccolo segreto, almeno fino a quando non si accende il quadro: nascosti nella fascia lineare che corre da una parte all'altra della Kia EV9, si accendono i cinque pulsanti per l'infotainment con comando aptico, altrimenti invisibili. Cercate il pulsante per accendere il quadro e avviare il motore? Non è quella aureola davanti al bracciolo centrale che si illumina all'apertura delle portiere: quello è il lettore di impronte digitali che posso attivare per far sì che la EV9 si renda disponibile soltanto al tocco dei miei polpastrelli o quelli di chi decido io. Il pulsante di avviamento si trova alla radice della leva del cambio, montata dietro al volante a portata della mano destra: le posizioni D, N e R si selezionano ruotandone la punta, la funzione di parcheggio P premendola.

VEDI ANCHE

SALA CONCERTI, MA ANCHE SPA Se l'abitacolo della Kia EV9 avvolge con lusso discreto, anche il suono del suo impianto hi-fi è altrettando avvolgente. Nel mini appartamento Kia ci si possono organizzare feste, con i 14 altoparlanti del Meridian Premium Sound System, che diffondono un suono potente, ma con note ben definite a qualsiasi frequenza, tanto ai posti anteriori quanto a quelli posteriori. E dopo la sbornia della festa, l'abitacolo della Kia EV9 si trasforma in una SPA: non soltanto per i sedili che si trasformano in chaise longue, ma anche per i suoni della natura che può diffondere il suo hi-fi. Guido nel traffico ma virtualmente posso trovarmi in una foresta tropicale, su una barca a vela o addirittura nello spazio. Oppure ascoltare il suono rilassante della pioggia, anche se fuori splende il sole. Passare dalla festa alla SPA è un attimo: basta toccare un pulsante, grazie ai tanti personalizzabili della Kia EV9 che diventano scorciatoie per le mie funzioni preferite. Ad esempio, ho programmato il tasto Mode sul volante per passare dalla radio DAB ai suoni della natura, per registrare un memo vocale e richiamare sullo schermo la proiezione del telefono; la stellina - sempre sul volante - ora apre il menu del climatizzatore e lo stesso pulsante a rotella al centro della plancia, che accende l'infotainment, può anche permettere lo scorrimento dei media o azionare lo zoom della mappa.

SPECCHIO DELLE MIE BRAME A scelta - ma solo a scelta - gli specchi retrovisori esterni possono essere rimpiazzati con telecamere che rimandano le immagini a due monitor sui pannelli porta: una soluzione già vista sulla Kia EV6 (qui la prova) e che migliora l'aerodinamica, a vantaggio di consumi e autonomia. Ma anche il retrovisore interno nasconde una sorpresa. Infatti si trasforma da specchio tradizionale a specchio digitale al muovere della solita levetta, tramite un piccolo monitor al suo interno collegato alla retrocamera: è molto utile quando si viaggia in sette o si carica fino al tetto, ostacolando la visuale, ma anche di notte, perché sostituisce alla visione di puntini luminosi nel buio con immagini nitide come quelle di vero e proprio film. E la telecamera posteriore della EV9 è anche orientabile, come si fa con lo specchio tradizionale, per avere la visione preferita. Ma non finisce qui. Per chi come me non ha mai trovato particolarmente efficace la piccola luce sugli specchi, per segnalare al guidatore una presenza nell'angolo cieco, un vero colpo di genio è il sistema inventato da Kia che, quando aziono le frecce, fa apparire nel quadro strumenti due spot circolari, con le immagini riprese da altrettante videocamere. La visione di ciò che accade negli angoli ciechi così è perfetta, a tutto vantaggio della sicurezza.

Kia EV9, il poggiatesta è semi-trasparente e sotto c'è la gruccia porta-giacche

Tutti i viaggiatori godono su Kia EV9 di un'attenzione fuori dal comune. Per esempio, gli schienali della prima fila hanno un'elegante e ben dissimulata gruccia porta-abiti, che non segna le giacche quando le si appende. Il poggiatesta - peraltro comodissimo - è in morbida e traspirante rete: due aperture nella struttura riducono l'angolo cieco per chi siede in seconda fila, a tutto vantaggio della visuale. Il grande vano portaoggetti davanti al bracciolo centrale si trasforma in portalattine o portabottiglie semplicemente facendo ruotare due supporti a semicerchio e tutti i passeggeri anche dei posti posteriori hanno porta-bicchieri e prese USB dedicate, per ricaricare i propri smartphone in viaggio senza timore di rimanere a secco. Pulsanti elettrici sul fianco del divanetto centrale fanno avanzare automaticamente le sedute per facilitare l'accesso alla terza fila e la ventilazione è straordinaria, grazie a un climatizzatore tri-zona che sfrutta anche bocchette sul soffitto, come sugli aerei. Le regolazioni della climatizzazione posteriore sono proprio al centro del cielo dell'abitacolo, per consentire a chi siede dietro di procedere in autonomia nella ricerca del clima perfetto.

BAGAGLIAIO SMART Il paragone con gli aerei non si esaurisce qui, visto che a filo con il pavimento troviamo luci ambient che agevolano la salita a bordo quando fa buio. Colpisce poi che anche le ultime due poltroncine siano, a modo loro, elettriche. Infatti basta premere i tasti dedicati nel vano bagagli per alzarle o reclinarle. Altri due tasti, sempre nel bagagliaio, consentono di reclinare la seconda fila, per ottenere senza sforzo un piano di carico enorme e ben livellato. La capacità varia da 333 a 828 litri, fino a superare i 2.300 litri, con il plus di un secondo vano sotto al cofano anteriore (il famoso ''frunk'', buono per i cavi di ricarica) che va da 52 a 90 litri secondo che l'auto sia a 4 o a 2 ruote motrici. Alimentare un elettrodomestico in campeggio o ricaricare il monopattino mentre si guida verso ''l'ultimo miglio''? Niente di più facile, con la presa di corrente a 220 V nel portabagagli.

Kia EV9, la presa a 220 V nel bagagliaio

Spazio, abitabilità e funzioni smart, sulla EV9, sono vestiti con grande attenzione all'ambiente e alla sostenibilità. A cominciare dalla selleria, che rinuncia alla pelle di origine animale. In pratica, per i sedili è previsto un rivestimento in Bio-Poliuretano: una simi-pelle vegana, parzialmente derivata da ingredienti naturali come il mais. Plastica riciclata (PET) viene invece utilizzata per il cruscotto, per i rivestimenti delle portiere e dei montanti, per i rivestimenti in feltro e i filati. Così come per i tappetini, che sono realizzati a partire da reti da pesca disperse e recuperate in mare. Per interruttori e rivestimenti sono state utilizzate vernici bio e per le finiture interne, anch'esse in plastica ottenuta dal riciclo dei rifiuti, Kia ha scelto vernici prive di composti chimici aromatici (BTX, ossia benzene, toluene e xilene).

CHE EFFETTO FA L'effetto di questi nuovi materiali è sorprendente: la similpelle dei sedili non ha nulla da invidiare alla pelle vera, mentre le plastiche da materiale riciclato, che troviamo sulla plancia e nei pannelli porta, hanno una finitura piacevole al tatto e un'aria solida. È solo plastica nuda, dite? Forse, ma il paragone che mi viene in mente è quello con l'abbigliamento, che negli ultimi trent'anni è passato dall'apprezzare cappotti di montone e pellicce, per poi voltarsi verso materiali tecnici ad alte prestazioni: impermeabili, traspiranti e leggeri. Di fatto, molto più confortevoli e versatili. Pure per gli stilisti, che hanno inondato il mercato di capi con tagli prima impossibili. Anche solo per un fatto di moda, se non di etica, vale la pena guardare in questa direzione. L'unico dettaglio che in redazione ha diviso le opinioni è il telecomando dell'auto, che comanda anche la funzione per far avanzare o arretrare da sola l'EV9 quando dobbiamo infilarla in parcheggi troppo stretti per aprire le porte: ha guancette in plastica bianca e ruvida gradevoli al tatto, ma molto sporchevoli. Il loro bell'aspetto dura poco, se non ve ne prendete cura.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/11/2023