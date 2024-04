Al volante della nuova Kia Sorento 2024: il ritorno del Diesel

Kia Sorento 2024 approfitta del facelift per rimettere in gamma il motore a gasolio. Pregi, difetti e opinioni dopo la prova

Oggi ci provano tutti, a farsi riconoscere come marchio premium. E anche se l'appartenenza a questo club esclusivo è più un diritto di nascita che un'attestazione ottenuta per merito, alcuni outsider riescono comunque a dare l'impressione di poter aspirare all'eccellenza, sfornando modelli di grande valore. La coreana Kia è uno di questi, che con la nuova Sorento 2024 compie un altro passo nella direzione giusta. E la meta non è per niente lontana.

Kia Sorento cambia volto e con il facelift 2024 punta su un'immagine ancora più solenne. Lo fa con un frontale alto e squadrato, incorniciato da fari verticali e luci diurne tracciate con linee spezzate, che richiamano alla mente il SUV elettrico Kia EV9: vincitore di numerosi riconoscimenti tra cui il recente World Car Of The Year. Quando hai in casa una musa del genere, non puoi non trarne ispirazione. Ovviamente, però, sulla Sorento abbiamo una griglia aperta, visto che c'è un motore termico da raffreddare. A parte i fascioni e la fanaleria, Kia Sorento mantiene lo stile e i volumi che conosciamo: quelli di un maxi SUV lungo 4,82 m fatto apposta per ospitare fino a 7 passeggeri disposti su tre file di sedili, con l'ultima che si ripiega e scompare sotto al piano di carico quando non serve.

Kia Sorento 2024, il bagagliaio in configurazione 7 posti

A BORDO Maggiori cambiamenti si notano all'interno, dove la plancia ha un design molto più pulito: soprattutto nella parte centrale, dove le bocchette di ventilazione - prima molto evidenti - ora sono quasi nascoste e la pulsantiera del clima lascia il posto a un sottile pannello a sfioramento, perfettamente armonizzato con la nuova atmosfera quasi minimalista. Pannello che ha una doppia funzione: un tocco e cambio il set di regolazioni, da quelle per audio e navigazione a quelli per la climatizzazione, che poi regolo in modo comodo e intuitivo con due pomelli ''old school''. Sette sedili, si diceva, con quelli della prima fila che guadagnano la ventilazione nell'allestimento top, mentre la plancia arriva a offrire due display da 12,3'' raccolti in un unico megaschermo avvolgente, a complemento dello head-up display da 10 pollici e delle più sofisticate tecnologie di bordo. Comprese luci ambient a 64 colori e il retrovisore digitale, che sfrutta una telecamera per offrire una visuale migliore quando fa buio o il lunotto sia ostruito. Buona la qualità percepita, con rivestimenti curati e morbidi in tutta la parte alta dell'abitacolo, dall'altezza delle sedute in su: sotto, la plastica è invece lasciata a nudo, ma ciò capita anche su molte blasonate tedesche.

ABITABILITÁ Decisamente spazioso, l'interno si presta bene a viaggiare a pieno carico, anche se i sedili della terza fila sacrificano parecchio il bagagliaio. La capienza, che passa da 813 a 179 litri misurati al cielo dell'abitacolo, costringe le famiglie più numerose a dotarsi di un box da tetto, se si vuole partire tutti insieme per le vacanze. Ma c'è di buono che, anche così, si viaggia con un livello di comfort ragionevole. L'ultima fila, va detto, richiede una certa agilità per salire e scendere. Chi vi siede deve poi fare i conti con il pavimento alto e quindi si ritrova con le ginocchia raccolte, ma può contare su un pomello di regolazione dedicato per la ventilazione, che passa per due bocchette poste ai lati, e persino prese USB per ricaricare lo smartphone. Alla terza fila si accede reclinando i sedili della seconda: basta premere un pulsante. E il divanetto è scorrevole per negoziare i centimetri giusti che facciano contenti tutti. Due tasti sugli schienali della prima fila consentono infine di muovere da dietro le sedute anteriori: anche questo può essere comodo.

Kia Sorento 2024, i sedili della terza fila

La gamma Sorento 2024 si comporrà anche di motorizzazioni a benzina elettrificate, con tecnologie full hybrid e plug-in hybrid, ma la prima ad arrivare sul mercato - ed è quella che ho guidato - è dotata del 2,2 litri turbodiesel da 194 CV e 450 Nm di coppia, abbinato al cambio a doppia frizione e 8 rapporti e alla trazione integrale. Dal buon vecchio Diesel ho solo piacevoli conferme: gran tiro in ripresa e consumi contenuti, che stando a quanto rilevato in prova da computer di bordo dovrebbero rimanere tra i 5,5 e i 6,5 l/100 km in condizioni di guida reali. Il cambio si sposa bene con questa motorizzazione e quando cerco una guida più dinamica, utilizzando le palette dietro al volante, mi asseconda con passaggi di marcia rapidi e puntuali. L'assetto trova un buon compromesso tra compostezza e comfort, mascherando bene i 18 quintali di peso dell'auto: che tra le curve gira bene, pur senza disporre delle quattro ruote sterzanti che oggi vanno tanto di moda. L'unico appunto riguarda l'insonorizzazione, che a bassa velocità lascia percepire il gorgoglio del motore e ad alta velocità il rotolamento degli pneumatici: un'auto di questa classe meriterebbe un'atmosfera più ovattata.

VEDI ANCHE

Kia Sorento 2024, la prova

SPORCHIAMOCI LE RUOTE Bene anche la guida in fuoristrada, con il contenuto raggio di sterzo che è d'aiuto nei passaggi stretti e la trazione integrale che si è dimostrata efficace sullo sconnesso molto ripido di una cava di marmo nei pressi di Carrara. Un comando tra i sedili mi permette di selezionare la modalità di guida e di ottimizzare la trazione su neve, sabbia o fango, ma in questo particolare frangente la modalità automatica è stata più che sufficiente. L'unica perplessità riguarda il cambio a doppia frizione, che potrebbe soffrire di surriscaldamento e usura precoce delle frizioni se si pretendesse di risalire i pendii a bassissima velocità: per fare ciò, sarebbe probabilmente più indicato un automatico tradizionale con convertitore di coppia, ma bisogna ricordare che la Kia Sorento non è comunque un fuoristrada duro e puro, né pretende di esserlo, e con le doti che ha garantisce effettivamente una marcia sicura su una vasta gamma di terreni. Insomma, è assolutamente a suo agio quando si tratta di raggiungere una spiaggetta isolata o una località sciistica con le strade imbiancate dalla neve.

Le prime Kia Sorento ad arrivare nei concessionari sono quelle con motore Diesel: a due o quattro ruote motrici e con cambio automatico a 8 rapporti di serie. A queste seguiranno entro giugno l'ibrida e la plug-in hybrid. La prima accoppia un motore 1.6 T-GDI turbo a benzina con una batteria da 1,49 kWh e sarà proposta con cambio automatico a 6 marce e trazione anteriore o integrale. La plug-in avrà invece una batteria da 13,8 kWh, per una sessantina di chilometri di autonomia, e la sola trazione integrale. L'offerta si articola su tre soli allestimenti che rendono la scelta più facile. Parlando della Sorento Diesel, si parte da 47.350 euro per la versione Business a trazione anteriore, che già ha 7 posti, il cambio automatico con palette al volante, guida assistita di secondo livello, luci full LED e infotainment da 12,3'' con navigatore Apple CarPlay e Android Auto. Una dotazione di tutto rispetto, insomma, che si accompagna a interni gradevoli, con selleria bicolore in tessuto e similpelle green, e tappetini in plastica riciclata che sostituiscono materiali meno sostenibili.

Kia Sorento 2024, i prezzi

UN PASSO ALLA VOLTA La versione intermedia Style attacca a 51.350 euro, con un sovrapprezzo di 2.000 euro per la versione a trazione integrale. Quest'ultima è la scelta obbligata per l'allestimento in prova, che è il top di gamma Evolution e costa 59.350 euro, prima di applicare eventuali incentivi. Limitata la lista degli accessori, soprattutto per la Evolution che esce dalla fabbrica ''full optional'' e ha davvero di tutto e di più: non le manca nulla. Tra entry level e top di gamma il salto è di 8.000 euro, e in molti potrebbero mettere in dubbio a priori l'opportunità di pagare quasi 60mila euro per un brand così giovane, ma se provate a salirci a bordo, vi sfido a non provare sorpresa per l'elevato livello di qualità raggiunto. Roba da sicuro ''effetto wow''.

Kia Sorento 2024, gli allestimenti.

PER QUEL QUALCOSA IN PIÙ Ma con una gamma così è facile scegliere, visto che al di là di personalizzazioni estetica e di finitura (con cerchi che crescono a ogni step) il secondo livello offre un quadro strumenti più ampio (12,3 pollici contro 4,2'') sedili riscaldabili, portellone elettrico e un sistema di guida assistita più evoluto, con assistente all'evitamento ostacoli e cambi di corsia semi-automatici - solo per citare le dotazioni principali - mentre il terzo livello aggiunge sospensioni posteriori autolivellanti, tetto panoramico apribile, Head-Up Display, parcheggio telecomandato, impianto audio Bose e sedili in pelle ventilati, oltre a telecamere di manovra a 360° con sistema anti-collisione in parcheggio. Per la Sorento Diesel, la forbice dei prezzi va da 47.350 a 59.350 euro; L'ibrida va da 49.350 a 61.350 euro, mentre la plug-in hybrid va invece da 56.350 a 68.350 euro. La garanzia, per tutte, è di 7 anni o 150.000 km.

Motore 2,2 litri, 4 cilindri, turbodiesel Potenza massima di sistema 194 CV a 3.800 giri Coppia massima di sistema 450 Nm tra 1.750 e 2.750 giri Velocità 201 km/h 0-100 km/h 9,2 secondi Cambio Automatico a doppia frizione e 8 rapporti Trazione Integrale Dimensioni 4,82 x 1,90 x 1,70 m Bagagliaio Da 813 a 1.996 litri (179 l con 7 posti) Peso 1.929 kg Prezzo da 53.350 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/04/2024