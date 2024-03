Kia EV9, il "cannibale". Ora è World Car of the Year 2024. Gli altri premi

Perché una sola medaglia, non bastava. Per mettere in cassaforte il proprio ruolo di attrice protagonista ai ''gran galà'', Kia EV9 ha corso due gare distinte. Vincendole entrambe. E così alla cerimonia dei World Car Awards al Salone dell'Auto di New York 2024, il ''boxy SUV'' grande come un appartamento e tecnologico come un supercomputer ottiene sia il titolo World Car of the Year 2024, sia anche il World Electric Vehicle 2024. La Grande Mela ha portato fortuna. Ma non è solo fortuna, a quanto pare. Sotto, intanto, il video tributo ufficiale.

TI VOTERÒ PERCHÈ Selezionata da una giuria di 100 giornalisti del settore automo in rappresentanza di 29 Paesi, ''Sua Altezza'' Kia EV9 batte BYD Seal e Volvo EX30 (che è comunque World Urban Car 2024), rispettivamente prima e seconda classificata, e si aggiudica il WCOTY del 20° anniversario (la prima edizione risale al 2004) grazie a un intreccio di fattori. Dal design innovativo agli interni spaziosi, a sette posti e soprattutto modulabili. Passanndo per un prezzo - per la sua categoria - competitivo. Last but not least, l'ammiraglia elettrica del marchio coreano è anche la prima Kia a disporre di una tecnologia a batterie di quarta generazione. Per la cronaca, il premio come World Luxury Car 2024 va a BMW Serie 5, quello di World Performance Car 2024 a Hyundai Ioniq 5 N. Il titolo di World Car Design of the Year 2024 va a Toyota Prius, quello di World Car Person of the Year 2024 ad Adrian Newey (Red Bull Racing).

Kia EV9, interni ultra-moderni (e ultra-spaziosi)

IPSE DIXIT ''Il trionfo ai World Car Awards - dichiara Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia - testimonia il nostro costante impegno nel superare i confini della tecnologia e dell'eccellenza del design. Il continuo successo di Kia EV9 ci spingerà a continuare a fornire veicoli eccezionali che ridefiniscono l'esperienza di guida per i clienti di tutto il mondo''.

Kia EV9, la ''collezionista'' di concorsi

PALMARES L'impresa newyorkese è solo l'ultimo dei riconoscimenti che EV9 ha già messo in cascina in poco più di un anno di carriera. Si ricordano la vittoria nella categoria ''Family Cars'' dei Golden Steering Wheel Awards, il North American Utility Vehicle of the Year 2024 e il titolo di ''Best Premium SUV'' ai Newsweek Autos Awards 2023. Non è inoltre, Kia EV9, la prima Kia della nuova collana EV a ricevere l'Oscar: nel 2022, prima classificata ai Car of the Year fu Kia EV6. A proposito, anche il Car of the Year 2024 è andato a un'auto elettrica, cioè a Renault Scénic E-Tech. Ai concorsi, le auto elettriche fanno incetta di premi...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/03/2024