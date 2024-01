BMW M2 vs Kia EV6 GT, la "strana" sfida. Chi la spunta in pista? Video

Una coupé sportiva tra le preferite dagli appassionati, marchio BMW. E una elettro-crossover Kia di forme aerodinamiche e dal cuore grande, sì d'accordo, ma gravata di un pacchetto batterie che la zavorra di una mezza tonnellata in più. Un testa a testa in pista tra BMW M2 e Kia EV6 è un match dall'esito scontato solo a prima vista. Perché se la Kia EV6 in questione è Kia EV6 GT, se inoltre il terreno di gioco è un andata/ritorno su una pista aeroportuale, il verdetto va rimesso in discussione. Eccome. Autori dell'insolito confronto, i tester di Edmund Cars, portale USA di compravendita auto online. Quindi, chi la vince? Prima, le due candidate in cifre.

Kia EV6 GT vs BMW M2, la sfida dei numeri (Edmund Cars / YouTube)

L'ASSOLUTO E IL RELATIVO Nonostante il suo svantaggio alla bilancia (+453 kg), Kia EV6 GT più che compensa il gap al banco prova. Con due motori in grado di erogare 585 CV e 739 Nm di coppia, la super Kia è assai più potente di BMW M2, il cui turbo benzina a sei cilindri in linea produce ''solo'' 460 CV e 550 Nm di coppia. Tuttavia, benché la Kia sia in vantaggio di 125 CV, se si sposta l'attezione sul rapporto peso/potenza il gap si assottiglia: 3,77 kg/CV la coreana, rispetto ai 3,86 kg/CV della bavarese. In definitiva, per una drag race al cardiopalmo (o meglio, una ''U-drag race'', con tanto di doppiaggio di una ''boa'' e ritorno), è un buon abbinamento. 3... 2... 1... Start.

COSÌ, PER SPORT I driver di Edmunds affermano come in realtà non avessero intenzione di correre questa gara, ma avendo le due auto sottomano, la pista e un po' di tempo extra per le riprese, hanno deciso di provarci uguale. Questo spiega come mai la Kia EV6 GT non fosse completamente carica, terminando la manche finale con un'energia del 50%. Questo spiega, in sostanza, come mai la Kia non accelerasse così rapidamente come a inizio giornata. Anche i freni erano un po' peggiorati per l'usura a causa dei test precedenti (sebbene anche la BMW fosse stata testata quel giorno, e i suoi freni fossero a posto).

Drag race? No, U-drag race! (Edmund Cars / YouTube)

AL MEGLIO DELLE TRE Scusanti a parte e con le performance dei rispettivi driver non sempre costanti, in due gare su tre EV6 GT batte M2. Quindi, quale morale? Nessuna. Due auto che appartengono a correnti filosofiche diverse, auto straordinarie nei rispettivi segmenti di riferimento. Certo, dire che EV6 GT batte M2 fa un certo effetto...

EV6 GT troppo potente, anche M2 si inchina (Edmund Cars / YouTube)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/01/2024