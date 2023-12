Scontro fra titani: Chevy Corvette Z06 vs Ford GT, chi vince la drag race? (video)

La "Vette" ha una potenza leggermente superiore della GT ma la Ford ha un grosso vantaggio in termini di coppia motrice. Guardiamo come va

Dal suo arrivo nel 2004 e poi nel 2016 in versione completamente aggiornata, la Ford GT è stata l'unica supercar a motore centrale degli Stati Uniti, ma con l'arrivo della Chevrolet Corvette della generazione C8, ha trovato una nuova e acerrima rivale da cui guardarsi le spalle. Nella versione standard, la Corvette Stingray C8 non può competere con la Ford GT, ma la più performante Z06 è un’auto completamente diversa e più aggressiva. Nonostante abbia un prezzo decisamente più economico della Ford GT, la Chevrolet può essere confrontata a livello di prestazioni. Quindi, viene logico metterle faccia a faccia e chi meglio dei ragazzi di CarWow poteva organizzare un bel duello tra le due supercar yankee? Detto fatto ed ecco il video che potete gustarvi qui sotto, dove le auto si prendono a sberle (metaforicamente parlando) in una bella gara di accelerazione. Guardiamo insieme le immagini che ci riservano qualche sorpresa, poi continuiamo il discorso.

VEDI ANCHE

DUE BOMBARDONI IN SINGOLAR TENZONE In termini di specifiche tecniche, le due supercar sono ben amalgamate. Infatti, al V8 da 5,5 litri della Corvette da 670 CV e 624 Nm di coppia, la Ford GT risponde con 656 CV e 746 Nm grazie all’esuberanza del suo motore 3.5 V6 biturbo. Lo avete visto, la prima challenge è estremamente serrata, con la Z06 che parte meglio e rimane aggrappata con le unghie a un leggero vantaggio per gran parte della gara lungo il quarto di miglio. Tuttavia, proprio mentre le due contendenti si avvicinavano al traguardo, la GT dà il colpo di reni finale per arrivare prima al traguardo. Le due auto hanno quindi replicato con una gara di ripresa da 50 miglia all'ora (circa 80 km/h) e mentre il pilota della Ford GT ha fallito nella prima gara, si è rifatto nella seconda manche. Quando le due auto hanno iniziato ad aumentare la velocità, la Ford è passata avanti. Le cose non sono andate così bene per la Ford GT nella terza gara in quanto ha sperimentato un po' di turbo lag ed è rimasta dietro alla Corvette, non riuscendo più a recuperare il ritardo. Conclusione: due auto esclusive, che esprimono il loro potenziale attraverso due motori del tutto diversi anche se montati entrambi dietro la schiena del pilota e che quasi si equivalgono in termini di prestazioni. A noi la gara è piaciuta e a voi?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/12/2023