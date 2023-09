Drag race: mai visto un dragster andare così forte. Il video

In Italia la specialità non è molto seguita, per questo è passata quasi inosservata l'impresa di Mike Salinas di pochi giorni fa allo zMax Dragway in North Carolina. Che cosa ha combinato? Per capirlo basta guardare il video qui sotto, tratto dal canale YouTube ufficiale della NHRA (la FIA del Drag Racing). Per farla breve, Mike Salinas è diventato il primo pilota nella storia della NHRA a raggiungere il traguardo delle 300 miglia orarie in 1/8 di miglio. In pratica, gli sono bastati appena più di 200 metri per superare i 484 km/h da fermo.





GAME, SET, MATCH Salinas è riuscito nell'impresa al volante del suo dragster di categoria Top Fuel con le livree della Valley Services/Scrappers Racing, capace di sviluppare 11.000 cavalli. Il record è stato la prima parte di una corsa ai Carolina Nationals, in cui Salinas ha raggiunto il traguardo in 3,647 secondi a 338 mph (quasi 544 km/h) che gli ha anche dato il primo posto nelle qualificazioni. Il traguardo nella categoria Top Fuel non è più a un quarto di miglio, come usava in passato, bensì a 1.000 ft (piedi) dalla linea di partenza, cioé 304,8 metri.

ZONA 30 La distanza è stata ridotta nel 2008 in seguito all'incidente mortale di Scott Kalitta: evento che ha indotto la NHRA a ridurre le velocità massime. Per il suo risultato nell'ottavo di miglio, Salinas è il primo pilota a entrare nel club ''Phillips Connect 300 at the 1/8'' e pertanto riceverà un premio di 30.000 dollari. Il prossimo pilota a entrare nel club riceverà 13.000 dollari e al terzo che lo farà andrà un bonus di 9.000 dollari. Ma nella storia delle corse automobilistiche non c'è posto per secondi e terzi classificati: ''Di primo può essercene solo uno e Mike sarà ricordato per sempre'', dice Jim Epler, vicepresidente esecutivo di Phillips Connect.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/09/2023