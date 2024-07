Nuova Kia Ceed si fa audace e ora punta forte su stile e motori

Quando Kia ha lanciato la berlina K4 a New York lo scorso marzo, si è tenuta in tasca un importante asso nella manica da giocare al momento opportuno: ovvero la compatta K4 a cinque porte che, come mostrano queste prime immagini dalla Germania, sarà l’erede della Ceed per il mercato europeo. E i prototipi abbondantemente mimetizzati visti durante i test dinamici e immortalati sulle strade della Germania, ne sono la prova più tangibile. Ma andiamo ad analizzare l’auto per quello che possiamo capire da queste foto.

Nuova Kia Ceed: motori benzina e diesel, aspirati e turbo con cambio automaticoAMPIA GAMMA MOTORI Innanzitutto, sappiamo che in termini di motori, ci sarà un benzina aspirato di 2,0 litri con 147 CV e 179 Nm di coppia con trasmissione automatica a variazione continua CVT. Il turbo di 1,6 litri, a sua volta, eroga 190 CV e 264 Nm di coppia massima. Per l’unità sovralimentata c’è sempre una trasmissione automatica di serie, ma con otto rapporti. È probabile che alla gamma vengano aggiunti motori a benzina e diesel per ampliare l’offerta anche verso il basso.

Nuova Kia Ceed: arriverà con un design audace e ispirato ai modelli più recentiUNO SVILUPPO COSTANTE Fatto l’approfondimento sulle motorizzazioni che dovrebbero equipaggiare il nuovo modello, diciamo che i coreani stanno facendo passi da gigante nella progettazione sotto ogni profilo. La nuova Ceed, per esempio, dimostra tutta l’attenzione del marchio asiatico nell'offrire una gamma capace di attrarre i clienti al di là delle sue tecnologie di elettrificazione e di connettività.

Nuova Kia Ceed: sotto le cover mimetiche spunti interessanti di design anche in codaUN LOOK RICERCATO E INNOVATIVO Sotto la pesante mimetica del prototipo si possono notare tratti audaci, con luci a LED verticali e un bel musetto con linee sportiveggianti. Il profilo è bello teso e anche la coda mostra degli spunti di design molto moderni con fari a LED sottili. Un linguaggio stilistico che si sta affermando sempre più nei modelli destinati al mercato europeo, ma anche a quelli di Corea e Stati Uniti, e con il quale Kia prova a tracciare un solco molto profondo con la concorrenza. Oggi è ancora presto per anticipare altre novità, ma i muletti stanno girando per completare i collaudi e sicuramente nei prossimi mesi inizieremo a vedere meglio le forme della prossima Kia oltre ad avere più informazioni su questo modello. Come si dice? Stay tuned!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/07/2024