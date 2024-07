Kia K4 5 porte: una nuova compatta per sfidare la Golf?

Dopo le anticipazioni sulla versione berlina, Kia mostra la versione a 5 porte della compatta Kia K4. Sicuramente debutterà negli USA dopo la versione a tre volumi, e secondo alcune fonti sarebbe destinata ad approdare anche in Europa: pronta per sgomitare nel combattutissimo segmento C e confrontarsi, tra le altre, anche con la sempiterna Volkswagen Golf e le altre best seller tra le hatchback fino a 4,5 metri di lunghezza. Detto fatto? Tutt'altro. Il colosso coreano starebbe infatti ancora valutando l'opportunità di una simile mossa. Ne varrebbe la pena? Vediamo insieme su quali elementi si basano le ipotesi.

Kia K4 5 porte, vista laterale

IL PUNTO DI PARTENZA L'idea che Kia possa ritenere utile introdurre la K4 in Europa - e in Italia, naturalmente - nasce dall'opportunità di sostituire l'attuale Kia Ceed: un modello non più giovanissimo che dovrebbe lasciare il campo attorno al 2026, supponendo il normale ricambio dei modelli, la cui vita utile è in genere attorno agli otto anni. La nuova Kia EV3 già presentata è la candidata naturale alla sostituzione, in un contesto che vuole l'elettrico totale a tutti i costi: costruita com'è per essere un modello full electric, lunga 4,3 metri e con una carrozzeria a cinque porte. Peccato che, negli ultimi tempi, la crescita delle vendite degli EV in Europa sia stata inferiore alle aspettative di molti produttori (tanto che Fiat si sta affrettando a realizzare una versione mild hybrid della sua 500e, con modifiche alla piattaforma che non sono né semplici né economiche). In quest'ottica è probabile che Kia abbia bisogno di un modello con motore a combustione per fare volumi tra qui e il 2035: anno in cui la neo-rieletta presidentessa della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, sembra intenzionata a confermare la transizione totale e definitiva alle auto a batterie.

Kia K4 5 porte, una compatta per sfidare la Golf

VEDI ANCHE

L'IPOTESI SUI MOTORI Questo il contesto in cui la K4 potrebbe rappresentare il modello giusto per colmare un buco nella gamma Kia. Del resto, guardatela: non pare anche a voi un modello interessante, basandoci sul solo colpo d'occhio? Peccato che la K4 sia costruita in Messico e che per ora possa offrire solo motori a benzina: aspirato da 2,0 litri e 147 CV o turbo da 1,6 litri e 190 CV. Un'offerta lontana da quella che il nostro mercato premia in questo momento. Non è dato sapere se la piattaforma su cui la K4 è costruita possa eventualmente ospitare motori più appetibili per i clienti europei. Ed eventualmente con quale investimento. Guardando alle motorizzazioni che Kia ha già in casa, il primo candidato sarebbe il 4 cilindri da 1,5 litri turbo a benzina mild hybrid, con 140 CV e cambio a doppia frizione che troviamo sull'attuale Ceed. E sarebbe fantastico se la K4 potesse montare anche le unità della Kia Sportage, in particolare il 4 cilindri turbodiesel mild-hybrid da 136 CV e 320 Nm accanto al 4 cilindri turbo a benzina full hybrid da 1,6 litri e 210 CV.

Kia K4 5 porte

LA TESTANO IN GERMANIA Non sappiamo, in questa fase, quanto tempo e quali investimenti servirebbero per il trapianto, che potrebbe risultare relativamente semplice se la piattaforma della K4 fosse già predisposta, ma che comunque comporterebbe un lungo lavoro di integrazione tra le componenti del veicolo per far parlare correttamente tra di loro le decine di centraline elettroniche che troviamo a bordo delle auto moderne (un lavoro più complicato di quanto si aspettino i non addetti ai lavori). Sappiamo però che la nuova berlina a cinque porte è stata avvistata in fase di test vicino al centro di ingegneria Kia a Russelsheim, in Germania: il che vuol dire che le valutazioni in tal senso sono effettivamente in corso.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/07/2024