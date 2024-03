Kia K4: la berlina fastback interpreta il nuovo corso della casa coreana

Solo pochi giorni fa Kia aveva pubblicato un video teaser su un modello inedito. Una berlina di medie dimensioni, in stile fastback, dal design assai moderno e con prospettive di arrivare su più mercati a livello globale. Ebbene, oggi la Casa coreana svela a tutti gli effetti la nuova K4 diffondendo una serie di immagini che ce la mostrano per bene. La berlina di nuova generazione interpreta la filosofia audace del brand alla ricerca di nuove soluzioni stilistiche e tecnologiche e dando seguito al rinnovamento già introdotto da BEV come il crossover EV6 e il grande SUV EV9, ma assimilabili anche da modelli con motori convenzionali.

Nuova Kia K4: il design all'avanguardia della berlina coreana

Le linee esterne della K4 sono ispirate alla filosofia di design “Opposites United” e in particolare al pilastro “Power to Progress”, creando forme decise e ben definite. ''Ogni profilo, ogni angolo e ogni particolare di K4 sono stati attentamente progettati e realizzati per rispecchiare la nuova filosofia di design, unendo superfici elaborate, ma pulite con dettagli tecnologici in un insieme audace e armonico. Ogni particolare esalta ulteriormente la stretta relazione del brand con il design'', ha dichiarato Karim Habib, Executive Vice President e head of Kia Global Design. ''Attraverso il design di K4, stiamo sviluppando quanto abbiamo appreso e rendiamo questi valori accessibili a un numero sempre maggiore di persone, offrendo un prodotto importante e significativo, che possa essere di ispirazione per il modo di pensare, muoversi e vivere.”

Nuova Kia K4: uno dei bozzetti per la definizione del designESCE DAGLI SCHEMI I designer hanno elaborato una linea moderna ed esclusiva incrociando profili squadrati in sequenza dove lo stile fastback, ben visibile di profilo, interpreta il nuovo corso Kia. I fari verticali, posizionati ai bordi esterni del frontale amplificano l’aspetto imponente, mentre i proiettori DRL sottolineano le linee sofisticate dell’auto, essendo sottolineati e integrati da profili orizzontali cromati. Di coda K4 esprime ulteriore dinamismo. I fari verticali, sui bordi esterni dell’auto si appoggiano a un paraurti ampio e muscoloso. Lo spoiler incorporato completa il design quasi sportivo.

Nuova Kia K4: l'abitacolo sottolinea comfort, hi-tech e qualità costruttiva

In abitacolo, al posto del consueto orientamento dei display e dei diversi sistemi verso il conducente, K4 separa lo spazio riservato a chi sta al volante da quello per i passeggeri. Questa inedita ripartizione distingue chiaramente i due spazi: l’area a sinistra, prettamente operativa, dall’area dedicata al passeggero, confortevole e improntata al comfort. Gli interior designer hanno progettato un abitacolo che enfatizza le caratteristiche funzionali e di praticità. Il cruscotto è dominato da un grande schermo centrale e da una console che enfatizza ulteriormente la divisione tra le due aree. I pulsanti e i comandi fisici sono volutamente ridotti al minimo e intuitivi da usare. L’abitacolo offre la scelta tra numerose tipologie di illuminazione interna, diretta e indiretta. Una scelta di inediti rivestimenti e colori dei sedili, sottolineano l’aspetto “premium” degli interni di K4. Per adesso non sono state comunicate informazioni più dettagliate sulla gamma motori e per saperne di più non possiamo che attendere il debutto della Kia K4, che si terrà il 27 marzo prossimo (29 marzo per il pubblico) al New York International Auto Show. Kia trasmetterà in diretta live su worldwide.kia.com la première globale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/03/2024