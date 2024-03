Kia dimostra di credere nelle berline: ecco un assaggio della nuova K4 (video)

Nella smania da SUV che domina il panorama automobilistico mondiale, alcuni costruttori non vogliono lasciare da parte un segmento che può ancora dire la sua e cioè quello delle classiche berline. Vero è che sono modelli oggi meno richiesti rispetto ai cugini a ruote alte oppure alle station wagon; tuttavia, alcune Case possono proporre alcuni pezzi interessanti. Per esempio, ci sono i coreani di Kia, che crede in questa nicchia del mercato e oggi ha mostrato il video teaser della nuova K4, una moderna auto compatta che potrebbe entrare in scena anche in Europa affiancando e poi sostituendo la Ceed.

Nuova Kia K4: pronta al debutto la berlina del costruttore coreanoUNO STILE ORIGNALE E SPIGOLOSO Il costruttore coreano ha pubblicato le prime immagini offrendo un assaggio del suo design spigoloso prima della presentazione ufficiale che avverrà il 21 marzo, e che farà da antipasto all’anteprima pubblica al New York International Auto Show, aperto al pubblico dal 27 marzo. La nuova berlina abbraccia uno stile più sofisticato rispetto alla Ceed. A distinguerla sono le linee più scolpite su fianchi ed estremità, ma ci sono anche i nuovi fari a LED, che si estendono fino ai paraurti e un profilo complessivo in stile fastback piuttosto complesso e originale. Per adesso, Kia non ha dichiarato le specifiche tecniche, ma fa sapere che la K4 fisserà “nuovi standard di design, innovazione e appeal di guida nel settore delle berline compatte”.

Nuova Kia K4: dovrebbe arrivare con motori a benzina e ibridi MOTORI CONVENZIONALI, MA ANCHE IBRIDI Il costruttore asiatico allude anche alla “tecnologia avanzata”, probabilmente soffermando l’attenzione su un moderno abitacolo con plancia digitale e una suite di sistemi di assistenza alla guida molto completa. In termini di motorizzazioni, e a seconda del mercato, si prevede che la gamma possa includere un motore turbo da 1,6 litri e un motore da 2,0 litri aspirato, potenzialmente insieme a un’opzione quasi certamente full-hybrid, ma la scelta non è stata ancora presa e potrebbero esserci delle variazioni. Restiamo in attesa di avere novità, che non dovrebbero tardare nell'essere condivise da Kia prima del debutto ufficiale della K4.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/03/2024