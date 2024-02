Anticipazioni sulla Kia GT1, che sfiderà l'Alfa Romeo Giulia elettrica

Kia Stinger era una berlina sportiva a trazione posteriore giunta sul mercato poco dopo l'Alfa Romeo Giulia. Ora che in Alfa Romeo stanno a più riprese anticipando l'arrivo di una nuova ammiraglia elettrica a raccoglierne il testimone, anche dalla Corea arrivano voci di un'erede a batterie per la Stinger. Per il momento porterebbe il nome in codice di Kia GT1 e sarebbe destinata a entrare in produzione nel 2026, nello stabilimento Kia 3 di Hwaseong.

Kia GT1 - un rendering immaginario generato con intelligenza artificiale

BATTERIA E AUTONOMIA GT1 sarà la prima Kia allestita sulla nuova piattaforma ''eM'', progettata esclusivamente per i veicoli elettrici. HMG l'avrebbe sviluppata per rimpiazzare la E-GMP, che è alla base delle attuali Kia EV6 ed EV9, Hyundai Ioniq 5 e Ioniq 6, e Genesis GV60. Kia GT1 avrà una batteria da 113,2 kWh (la più grande adottata fin ora dal costruttore coreano), per un'autonomia compresa tra 700 e 800 km con una ricarica completa.

Kia GT1 - un rendering immaginario generato con intelligenza artificiale

VEDI ANCHE

MOTORI E VERSIONI Kia GT1 verrà proposta almeno in tre varianti, con il top di gamma accreditato di 450 kW (612 CV) di potenza, grazie alla combinazione di un motore anteriore da 200 kW e un motore posteriore da 250 kW. Un gradino sotto troveremo la Kia GT1 AWD, con due motori da 160 kW a dare la trazione integrale e una potenza complessiva di 435 CV, mentre alla base della gamma ci sarà un modello a trazione posteriore, con un singolo motore da 218 CV.

Kia GT1 - un rendering immaginario generato con intelligenza artificiale

COSA NON SAPPIAMO Ancora non si parla di prezzi, né di date di lancio sul mercato europeo. Persino le immagini che vedete nel servizio sono rendering non ufficiali ottenuti con l'aiuto di un'intelligenza artificiale, che si è largamente ispirata alla vecchia Stinger per realizzarle. Ma se l'arrivo è previsto per il 2026 è probabile che già nel corso di quest'anno vedremo un concept che anticiperà le forme della GT1 almeno in parte. Stay tuned!

Fonte: The Korean Car Blog

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/02/2024