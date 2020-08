IN & OUT Kia rilascia le prime immagini di Stinger restyling. La Gran turismo del brand coreano sfoggia una serie di novità sia dentro che fuori. In attesa di conoscere che cosa - eventualmente - sia cambiato anche sotto la carrozzeria, ecco tutti gli aggiornamenti... a vista.

LED, LED, LED Tra le novità che balzano all'occhio, ecco i fari a LED dal design modificato, e con luci diurne (sempre a LED) incorporate. Le nuove luci appaiono più scure e conferiscono all'auto una firma luminosa ancor più high-tech. Nuovi anche i fanali posteriori, con i LED che si estendono per tutta la larghezza dell'auto, imitando la forma del sottile spoiler integrato nel portellone. Anche i nuovi indicatori di direzione comprendono 10 unità LED ciascuno, con una disposizione che ricorda l'aspetto di una bandiera a scacchi.

PIÙ SPORTIVA Alle versioni più performanti di Kia Stinger 2021 (vedi il V6 turbo benzina da 3,6 litri a trazione integrale) saranno dedicati silenziatori di scarico argentati di diametro maggiore, ma anche un diffusore posteriore più ispirato alle prestazioni e nuovi cerchi in lega in alluminio da 18 o 19 pollici, con intricati design geometrici che esaltino la natura sportiva della vettura. Per le varianti high performance sarà disponibile anche un nuovo pacchetto scuro che prevede la cornice del diffusore in nero lucido e terminali del silenziatore dal diametro maggiore, sempre di colore nero, così come l'emblema Stinger sul portellone.

INTERNI HI-TECH L'abitacolo fa un passo in avanti in termini di qualità, grazie ad una serie di piccole migliorie, alle nuove opzioni di colore e all'infotainment aggiornato. La sezione inferiore del volante presenta una nuova finitura metallica, abbinata alla cornice cromata che ora circonda il quadro strumenti da 7'' completamente digitale. Il cruscotto e le portiere sono rifiniti con nuove cuciture a contrasto, mentre per la consolle centrale sono disponibili finiture in alluminio o in fibra di carbonio. Il sistema di navigazione e infotainment, un touchscreen da 10,25'', è impreziosito da una nuova finitura nera lucida lungo la parte anteriore del cruscotto. L'abitacolo, inoltre, dispone anche di un nuovo sistema di illuminazione, che consente ai conducenti di selezionare il proprio preferito tra ben 64 colori. Per quanto riguarda i sedili, previsti rivestimenti in pelle Nappa rifiniti in Saturn Black, Red o Beige, insieme alle opzioni già esistenti in pelle e pelle sintetica. Una nuova opzione Saturn Black rifinisce infine i sedili in pelle scamosciata nera con cuciture rosse a contrasto in un motivo a ''catena'', progettato per imitare le maglie di un cinturino dell'orologio.

QUANDO ARRIVA Nuova Kia Stinger 2021 sarà in vendita in Corea del Sud a partire da settembre, mentre nel resto del mondo (Italia compresa) la commercializzazione seguirà di qualche mese. Prossimamente, informazioni anche sulla nuova gamma di propulsori (sparisce forse la versione diesel?) e di tecnologie. Restate connessi.