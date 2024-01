Kia PVB: la piattaforma modulare dove versatilità fa rima con innovazione

La parola d'ordine potrebbe essere “economia di scala” o, se preferite, riduzione dei costi. Ciò non significa abbassamento della qualità o della sicurezza, del comfort, delle prestazioni e della versatilità. Anzi, tenete in mente l'ultima parola, “versatilità” e osservate le immagini che ci mostra Kia . Ma adesso veniamo al punto. Le piattaforme modulari hanno il grande vantaggio di consentire la costruzione di veicoli diversi utilizzando la medesima architettura tecnica di partenza, e tra i benefici c'è la riduzione dei costi di progetto e lo sviluppo di un modello nuovo. Le Case auto sfruttano da anni una stessa piattaforma per realizzare dalla citycar alla compatta, all'ammiraglia; berlina o piccolo SUV che sia. Insomma, lo scopo è produrre sulla stessa base veicoli che possono soddisfare le esigenze di un pubblico più vasto . Tuttavia, nessuno finora si era spinto fino al punto di progettare un modello che potesse cambiare la carrozzeria a proprio piacimento in funzione delle singole necessità.

Kia PV5: il concept elettrico trasformabile svelato al CES 2024 di Las VegasUN VEICOLO MULTIFORME Fatto il dovuto preambolo, scopriamo le carte e andiamo a conoscere tutto il potenziale della Kia PV5, concept car elettrica presentata dai coreani al CES 2024 di Las Vegas con il progetto di una produzione in serie nel corso del prossimo anno. È l'obiettivo che si pone la Platform Beyond Vehicle (PVB), con cui la casa si impegna a fornire una vasta gamma di veicoli personalizzabili istantaneamente e capaci di soddisfare le esigenze individuali dei proprietari. In questa modalità il veicolo può essere un taxi, ma trasformarsi in un furgone per le consegne e un veicolo multispazio per la famiglia. L'intenzione di Kia è quella di creare una sorta di ecosistema per favorire l'interazione tra i suoi PVB. Ne sono esempio altri due concept svelati a Las Vegas, la PV7 e la PV1. Il primo è definito da maggiori spazi interni, autonomia e funzionalità ampliate. Alla base della gamma troviamo il piccolo PV1, studiato per l'agile trasporto urbano e sub-urbano.

Kia PV5: un veicolo multispazio e multifunzione ad ampio spettro di utilizzo

UN, DUE TRE… COME TI TRASMORMO LA KIA Ma come funziona la trasformazione? Il telaio flessibile del veicolo prevede una cabina dietro la quale si potranno montare moduli intercambiabili da fissare tramite un sistema di accoppiamento elettromagnetico e meccanico. In pratica, un sistema di binari integrato sul soffitto, sul pavimento e sui pannelli laterali ne permette la modifica in modo rapido, fermo restando la versatilità offerta dagli elementi interni.

Kia PV5: l'abitacolo è trasformabile a piacere grazie ai moduli intercambiabiliVERSATILE, MA ANCHE CONFORTEVOLE Ogni PVB di Kia condivide la struttura robusta ed essenziale dove tutte le caratteristiche sono progettate per svolgere una funzione utile a rendere più intelligente la vita a bordo. Ogni variante ha delle grandi porte prive di montanti, che permettono di entrare e uscire agevolmente. Il passo allungato e la piattaforma elettrica che assicura un pavimento piatto permette di avere molto spazio a bordo e con ampia possibilità di stivaggio. La cabina è organizzata sulla falsariga di una scrivania e il volante può essere addirittura ripiegato e utilizzato come lampada da ufficio. Infine, non poteva mancare il lato sostenibile di tutto il progetto PVB, con l'ampio utilizzo di materiali provenienti dal riciclo e un basso impatto ambientale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/01/2024