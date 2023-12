Kia Niro EV ed EV6, nuove special edition per ingolosire

Kia presenta le Special Edition per Niro EV ed EV6. Una proposta di stile e contenuti nuova per avvicinare più clienti

Kia Italia svela le nuove versioni Special Edition di Niro EV ed EV6 (qui la nostra prova), versioni appositamente progettate per coloro che desiderano un passaggio alla nuova generazione di veicoli elettrici... nel modo più ''indolore'' possibile. Kia ha costruito l'offerta basandosi su due nuove allestimenti per Niro e un allestimento specifico per EV6, andando così ad ampliarne la gamma e offrendole a un prezzo certamente competitivo (almeno, considerando il segmento di appartenenza).

La Kia Niro avrà la Business Edition

Per rendere l'elettrico più accessibile, Kia Italia ha deciso di fare della Niro EV la versione Business Special Edition, un'opzione completa a 40.950 euro. Grazie alle promozioni attualmente in corso, il modello è disponibile a un prezzo competitivo di 29.950 euro (cifra ottenuta considerando anche l'Ecobonus statale). Questa versione vanta un navigatore da 10,25'', sette anni di Kia Connect, assistenza elettronica per il rispetto dei limiti di velocità, climatizzatore automatico, Smart Key, cerchi in lega da 17'', e una garanzia di 7 anni senza limiti di chilometraggio.

Kia Niro avrà la Style Edition

Per chi cerca un tocco di esclusività in più, la Niro EV Style Special Edition offre caratteristiche extra a un prezzo di 47.950 euro. Tra i vantaggi troviamo i sistemi Highway Driving Assist, Blind-spot Collision Avoidance Assist, sedili in pelle artificiale riscaldabili, fari full LED, e una personalizzazione estetica che include barre sul tetto, vetri posteriori oscurati e skid plate cromati sia anteriormente sia posteriormente.

Con Kia Flex anche la EV9 Special Edition si paga con un canone mensile

Il modello EV6, primo veicolo completamente elettrico progettato da Kia sulla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP), si arricchisce con due nuove versioni: Air Business a 48.950 euro e Air Special Edition a 58.450 euro (RWD) e 61.950 euro (AWD). La Air Business, con batteria da 58 kWh, offre un'autonomia di fino a 394 km, mentre la Air Special Edition, con batteria Long Range da 77,4 kWh, supera i 500 km di autonomia (RWD). Da dicembre, Kia Italia ha introdotto Kia Flex, una formula di utilizzo flessibile (qui la nostra spiegazione) della vettura per EV6. Con un canone mensile di 760 euro IVA inclusa (con 10.000 km di utilizzo annuale), Kia Flex consente ai clienti di godersi la guida in abbonamento per un periodo di 6 a 18 mesi. Dopo i primi 6 mesi, i clienti possono decidere di continuare, restituire il veicolo o passare a un nuovo modello Kia, offrendo un'esperienza di guida su misura per ogni esigenza.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 20/12/2023