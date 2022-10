Nuova Kia Niro EV: stessi motore e batteria, più autonomia. Il segreto

Non c'è due senza tre, non c'è nuova Niro senza nuova Niro EV. Kia viaggia come un Frecciarossa verso il nuovo paradigma della mobilità elettrica e il suo crossover taglia M incarna meglio di ogni altro prodotto la sua strategia. Che è quella di una metamorfosi, ma progressiva, senza strappi. Niro è elettrificazione a campo largo: la puoi acquistare ancora in edizione ibrida, sia di tipo tradizionale, o full hybrid (Niro HEV, vedi prova video), sia di natura più evoluta, o ibrida plug-in (Niro PHEV, vedi prova), tuttavia avanguardia della gamma è la versione full electric. Che come le colleghe, nel 2022 stravolge il look esterno e interno (vedi Niro HEV e Niro PHEV). E alle colleghe, risulta praticamente identica, fatta eccezione per un differente design della griglia. Ma conserva, sottopelle, lo stesso motore elettrico e la stessa batteria della generazione precedente. Eppure, l'indice di autonomia è maggiore. Come mai?

La spiegazione dell'upgrade va ricercata dove non la cercheresti, ovvero proprio nel nuovo design. Kia Niro 2022 registra un coefficiente aerodinamico migliore che non in passato: un Cx di 0,29 assicura una migliore penetrazione dell'aria, quindi una maggiore efficienza energetica, caratteristica che al grado di autonomia delle batterie contribuisce in maniera ovviamente secondaria rispetto alle proprietà chimiche degli accumulatori stessi, ma non per questo trascurabile.

E così, nonostate conservi sempre un motore elettrico da 150 kW (204 cv) e 255 Nm di coppia e un pacco batterie ai polimeri ioni di litio dall'energia di 64,8 kWh, nonostante inoltre un peso simile alla sua antenata (1,7 tonnellate), nuova Kia Niro EV ferma la sua corsa 10 km più lontano. Autonomia nel ciclo combinato WLTP di 460 km (il risultato di un consumo medio di energia di 16,2 kWh/100 km) anziché 450 km, mentre nel ciclo urbano il valore cresce fino a 604 km.

PRESTANTE Senza contare che, grazie a un crono di 7,8 secondi sullo 0-100 km/h e una velocità massima di 167 km/h, Niro EV è anche la Niro più performante della gamma.

VEDI ANCHE

SOTTO CARICA Rigenerazione batterie (dal 10% all'80%) da colonnina a corrente continua in 43 minuti (con potenze superiori a 100 kW) o in 1 ora e 5 minuti (potenza di 50 kW). In corrente alternata a 11 kW, tempi di attesa di 6 ore e 20 minuti. Con Niro EV la ricarica è bidirezionale: grazie alla tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), puoi ripristinare il livello di carica di altri piccoli accessori a una potenza di 3,6 kW, come da rete domestica. Infine, in caso di temperature rigide, per ridurre i tempi di carica e ottimizzare le prestazioni della batteria, il sistema di Niro EV - una volta che sia stato selezionato come destinazione un punto di ricarica - utilizza il condizionamento per preriscaldare le celle.

Da ottobre 2022 nuova Kia Niro è regolarmente in vendita, prezzi - al netto di incentivi e promozioni - rispettivamente di 42.700 euro (Business) e 48.500 euro (Evolution). In entrambi i casi, formula 7+7+7, ovvero: 7 anni di garanzia a chilometraggio illimitato, 7 anni di connettività, inoltre 7 anni di manutenzione. Gli allestimenti più nel dettaglio.

BUSINESS La versione di ingresso adotta luci diurne a LED e passaruota/fasce laterali a contrasto con finitura opaca. All’interno, di serie navigatore touchscreen da 10,25” abbinato a cluster digitale da 10,25”, Smart Key, climatizzatore automatico con comandi a sfioramento. Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida include la frenata d’emergenza con funzione svolta (FCA 1.5) e i sistemi per il mantenimento della carreggiata Lane Keeping Assist (LKA) e Lane Following Assist (LFA).

EVOLUTION La versione top di gamma si distingue per i fari anteriori Dual LED e fasce laterali e passaruota in High Glossy Black. Sul fronte del comfort sono stati aggiunti i sedili in misto pelle\tessuto e il volante riscaldabili, il sedile lato guida regolabile elettricamente con supporto lombare, il portellone ad apertura intelligente ed il caricatore del telefono ad induzione. Tra gli ADAS, anche il Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA) con Rear Cross Collision Avoidance Assist (RCCA) e Safe Exit Assist (SAE). Inclusi nella dotazione standard pompa di calore e cavo di ricarica di Tipo 2. In regalo, infine 1 anno di abbonamento gratuito al programma Kia Charge Plus.

KIA NIRO EV

Lunghezza 4.420 mm Larghezza 1.825 mm Altezza 1.560 mm Passo 2.720 mm Peso 1.757 kg Motore elettrico 204 CV, 255 Nm Batteria 64,8 kWh Trazione anteriore Acc. 0-100 km/h 7,8 secondi Velocità max. 167 km/h Consumi 16,2 kWh/100 km (combinato WLTP) Autonomia 460 km (combinato WLTP) Prezzo da 42.700 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/10/2022