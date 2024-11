Kia EV2, le prime foto spia del SUV compatto elettrico

Come testimoniano queste foto spia con la vettura ben camuffata, Kia è alle prese con dei test su strada di quella che presumibilmente si chiamerà EV2, ossia un SUV compatto elettrico che si posizionerà subito sotto la EV3 presentata la scorsa estate (di cui vi raccontiamo qui i dettagli).

Kia EV2 - Tre quarti posteriore

PIATTAFORMA COMUNE Con la già nota EV3, la EV2 dovrebbe condividere la piattaforma E-GMP e, chissà, magari anche le opzioni di batteria: Standard Range con capacità di 58,3 kWh e autonomia massima stimata di 434 km, e Long Range con batteria da 81,4 kWh e autonomia fino a 605 km.

BEN CAMUFFATA Difficile fare delle considerazioni sull'aspetto estetico, in quanto la vettura fotografata è completamente coperta, fatta eccezione per gli specchietti apparentemente bicolor, per i cerchi in lega aerodinamici e per il tetto che presenta dei rails che sanno un po' di adventure.

Kia EV2 - Profilo

ARRIVA NEL 2026? Dunque, per maggiori dettagli saremo costretti ad aspettare ancora. Intanto, quel che traspare dalle indiscrezioni è che la vettura dovrebbe essere presentata nel corso del prossimo anno, con un eventuale debutto sul mercato nel 2026. Ma nulla, per ora, è certo.