Kia EV3, preordini al via. I prezzi? Promessa mantenuta

Fummo anche troppo pessimisti, quando in occasione della world premiere pronosticammo una soglia di attacco vicina ai 40.000 euro. Kia EV3 - e siamo felici di essere stati corretti - costa un po' meno: i prezzi di listino partono da 35.950 euro, ma in sede di lancio il nuovo crossover elettrico compatta del brand coreano si porta a casa a una cifra pure inferiore. Il debutto in concessionaria è in programma per ''fine autunno'', quindi novembre-dicembre 2024: a settembre 2024 tuttavia apre la campagna di pre-ordini. Che è accompagnata da invitanti iniziative.

KIA EV3 IN 1 MINUTO Rapidissimo profilo del prodotto. Kia EV3 un crossover full electric dal design che imita quello di Kia EV9 e lo declina in scala ridotta (4 metri e 30 di lunghezza). Motore elettrico da 204 CV, trazione anteriore, due tagli di batteria: EV3 Standard Range con capacità di 58,3 kWh e autonomia massima stimata di 434 km, variante Long Range con batteria da 81,4 kWh e autonomia da record di categoria fino a 605 km. Ora, i prezzi.

AL CONFIGURATORE Kia EV3 Standard Range parte dunque da 35.950 euro, mentre per Kia EV3 Long Range occorrono 39.950 euro. Per EV3 Standard Range, due allestimenti: Air (35.950 euro) e Earth (39.950 euro). Per EV3 Long Range, quattro livelli di equipaggiamento: alla base Air (39.950 euro) e alla Earth (43.950 euro) si aggiungono le più complete e sportiveggianti GT-Line (45.250 euro) e GT-Line Plus (48.2509 euro). Per conoscere nei dettagli gli accessori di ciacuna versione, l'invito è quello di esplorare il car configurator sul sito ufficiale Kia.

VEDI ANCHE

PROMO Dai prezzi di listino al capitolo promozioni. Sottoscrivendo un contratto entro il 31 ottobre 2024 e optando per finanziamento Scelta Kia, ecoincentivo Kia di 2.500 euro anche senza rottamazione, assicurazione Furto e Incendio gratuita per 24 mesi, 1 anno di abbonamento gratuito a Kia Charge Plus per ricariche da colonnine pubbliche a prezzi vantaggiosi, infine un voucher di ricarica in omaggio equivalente a 10.000 km di percorrenza oppure (in alternativa) una Wallbox Mennekes 22 kW con contributo di installazione.

IN TOURNEE Sino al 19 ottobre si snoda Kia EV3 Premiere Tour, evento itinerante grazie al quale scoprire (e guidare) Kia EV3 in anteprima. Per il calendario e le prenotazioni dei test drive, cliccare qui.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/09/2024