Nissan Qashqai 2024: il crossover cambia passo per rimanere leader. Ecco come va

Un bel restyling, abitacolo meglio rifinito, più sicurezza e stessa, efficiente, gamma motori per il best seller Nissan, che ha debuttato nel 2007

Arrivato nel 2007 con il difficile compito di aprire la strada in Europa a un nuovo segmento, quello dei crossover, e di vincere la sfida di diventare un best seller anche in Italia, Nissan Qashqai è ancora il preferito sul nostro mercato, ma non gli basta. Oggi ne approfitta per darsi una bella rinfrescata al look e portare a bordo più qualità e dotazioni tecnologiche avanzate. Invece, la gamma dei motori resta la stessa, solo a benzina mild-hybrid oppure il super efficiente e-Power.

Nissan Qashqai 2024: cambia il look ed evolve interni, infotainment e sicurezza

Largo quindi a un frontale tutto nuovo che mette da parte lo stile V-Shape, la famosa mascherina a V fino a oggi un tratto caratteristico di Qashqai e di altri modelli Nissan, per fare spazio a qualcosa di inedito, con una certa somiglianza con… Ariya Shape poiché, sono piuttosto evidenti alcuni richiami proprio al SUV elettrico di Casa Ariya, nel profilo della griglia e dei fari. Qui, la Qashqai diventa più geometrica grazie a un inedito paraurti, alla calandra con elementi 3D e a linee più affilate dei proiettori a LED. E se il profilo si aggiorna con nuovi cerchi in lega leggera da 17” a 20”, la coda fa altrettanto con le cover trasparenti, una firma luminosa diversa per i fanali e un paraurti ridisegnato.

Nissan Qashqai 2024: debutta il restyling della terza generazione

A un bella accelerata nel look, la nuova Qashqai aggiunge nuove idee anche in abitacolo. Ci sono tessuti tecnici sugli allestimenti “base”, che si sommano a rivestimenti più pregiati per le varianti al vertice, con pelle e l’Alcantara per i sedili, ma anche per la plancia e altri elementi. Un piacevole effetto lussuoso è sotto gli occhi e sotto i polpastrelli, senza timore di smentita.

Nissan Qashqai 2024: spazio ed eleganza in abitacolo con nuovi rivestimenti e finiture pregiateCONFORTEVOLE E SPAZIOSA Lo spazio interno resta lo stesso ed è abbondante davanti, con una visuale panoramica grazie alle sedute appena rialzate e che possono essere a regolazione elettrica. Dietro, la situazione è appena più sacrificata, ma i 4,43 metri di lunghezza per 1,85 metri di larghezza garantiscono un ottimo comfort a due persone. Semmai, la terza al centro sta un pizzico più stretta. Chiudiamo il capitolo “capacità di trasporto” con il bagagliaio, che passa da 504 a 1.521 litri, utili per caricare tutto quello che serve senza grossi sacrifici. Tornando a bordo, il ponte di comando resta uguale a prima con il volante sempre molto affollato di pulsanti al quale si fatica un po’ ad abituarsi.

Davanti si riconoscono gli stessi due display per cruscotto e, più a destra, infotainment configurabili, che sulle versioni più ricche sono da 12,3”. Insomma, a bordo si respira aria di famiglia pur con qualche bella novità, per esempio, tutta la suite di dotazioni tecnologiche. Qui Nissan cambia passo e avvicina il pacchetto digitale a modelli di segmento ben superiore. Il sistema multimediale si basa su Android Auto, che mette a disposizione la connessione per Google Assistant, Google Play e Google Maps. Basta chiamare l’assistente vocale per avere a disposizione numerosi servizi sia per una guida più sicura sia per il comfort. Per esempio, si può programmare nei minimi dettagli un viaggio, organizzare un appuntamento di lavoro, o semplicemente regolare le luci ambiente e la climatizzazione o scegliere la playlist preferita. In alternativa ci sono sempre Apple CarPlay, che è wireless, come lo stessoAndroid Auto e l’App Nissan Connect per gestire tutti i servizi della Qashqai, anche da remoto.

VEDI ANCHE

Nissan Qashqai 2024: la suite aggiornata di ADAS per la guida assistita di livello 2GLI ADAS ALZANO L’ASTICELLA Lato sicurezza, Qashqai “venti-ventiquattro” non si fa mancare nulla per la guida semiautonoma di livello 2. Anzi, fa di più. A tutti i dispositivi con cui abbiamo preso confidenza e che troviamo sempre più a bordo delle rivali in questo segmento, mel pacchetto Pro Pilot, Nissan aggiunge altra tecnologia. Per esempio, ci sono le telecamere a 360° con visuale 3D della sagoma e funzione “cofano trasparente” per parcheggi al millimetro. Ma di serie su tutta la gamma c’è anche il sistema Driver Assist Custom Mode per personalizzare l’intervento degli assistenti alla guida e renderli meno invadenti e l’Event Data Recording una sorta di scatola nera digitale che registra i dati delle ultime ore di marcia in caso di necessità.

Nissan Qashqai 2024: il ponte di comando altamente digitalizzato del crossover

Ciò che non cambia, invece, sono i motori, che restano l’1.3 turbo-benzina mild-hybrid con 140 o 158 CV (il più potente anche con cambio automatico e trazione integrale) e l’innovativo e-Power, un ibrido speciale. Perché speciale? Poiché unisce l’azione di un tre cilindri 1.5 turbo-benzina a un motore elettrico e una batteria da 1,85 kWh per una potenza totale di 190 CV e 330 Nm di coppia. Il motore endotermico funziona solo come generatore… è quello elettrico che dà forza alle ruote anteriori, questo è il suo asso nella manica. Ho guidato proprio la Qashqai e-Power, oggettivamente la più interessante fra le due, se non altro dal punto di vista tecnico e per efficienza complessiva. Tuttavia, preferisco non dilungarmi e per tutti gli approfondimenti il consiglio è di guardare i contenuti sui canali di Motorbox. Ma le sensazioni al volante sono molto positive e adesso ve le racconto in breve.

Nissan Qashqai 2024: piacevole da guidare grazie al motore e-Power con 190 CV e 330 NmCOMBINA EFFICACIA ED EFFICIENZA La spinta è energica, potenza e coppia sono belle vigorose, per una guida agile nel traffico e vivace fuori dalla città. In effetti, il motore endotermico funziona solo quando deve ricaricare la batteria e si fa sentire con un certo rumore di fondo, ma c’è anche l’e-pedal per intensificare l’azione della frenata rigenerativa. Invece, è quello elettrico che dà lo sprint immediato grazie al cambio in presa diretta. Bello lo sterzo che è leggero, ma abbastanza sensibile e il mio fondoschiena ringrazia le sospensioni, che smorzano l’asfalto rovinato. E se avete il piede un po’ pesante, la Qashqai vi asseconda con una buona tenuta di strada e un altrettanto efficace stabilità, per regalarvi più sicurezza e nascondere un po’ gli oltre 1.740 kg di peso. Insomma, una guida gradevole, confortevole e sicura grazie al robusto impianto frenante, che assume le sfumature migliori dal punto di vista dei consumi. Tutta l’efficienza del motore ibrido viene fuori con una media di circa 5,9 litri/100 km, ma con un piede destro più attento sull'acceleratore e su strade più favorevoli al suo utilizzo come in città, avrebbe potuto fare anche meglio. Detto ciò, è un dato di fatto che dei buoni consumi, oggi, siano un ottimo argomento nella scelta di un’auto e qui, il crossover costruito a Sunderland, in Inghilterra, può dire la sua. Nuova Nissan Qashqai arriverà a settembre dai concessionari e sarà allora che conosceremo anche i prezzi delle cinque versioni, Acenta, N-Connecta, N-Design, Tekna e Tekna+, che per ora non sono ancora stati comunicati.

Nissan Qashqai 2024: motore brillante e con consumi ridotti

Motore elettrico + generatore 1.5 turbo-benzina Potenza max 190 CV Coppia max 330 Nm Trazione anteriore Dimensioni 4,43 x 1,85 x 1,62 metri Bagagliaio 504/1.521 litri Consumo medio WLTP 5,4 litri/100 km Disponibilità settembre 2024 Prezzo n.d.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/06/2024