Nissan Qashqai e-Power 90° Anniversario: ecco cos'ha di speciale

A festeggiare il compleanno è mamma Nissan, Costruttore la cui fondazione risale al 1933 a Yokohama. E in prima fila per le celebrazioni dei 90 anni non poteva esserci che lui, Nissan Qashqai, il figlio prediletto. Qashqai 90° Anniversario è una special edition dall'abito elegante e dai numerosi contenuti tecnologici. Per l'Italia, solo 900 unità.

Nissan Qashqai e-Power 90° Anniversario

IL NERO LE DONA Sviluppata sull'allestimento N-Connecta ed equipaggiata dell'innovativa motorizzazione e-Power, Nissan Qashai 90° Anniversario si caratterizza innanzitutto da elementi di colore nero: il look complessivo risulta immediatamente più distintivo. Tra i dettagli che catturano l'occhio, si segnalano il battitacco con scritta Qashqai illuminata, il tetto panoramico con barre longitudinali, i cerchi neri da 18 pollici a cinque razze.

Battitacco dedicato

ADAS È inoltre disponibile un pacchetto opzionale acquistabile a parte che comprende Head Up Display da 10,8 pollici, funzione ProPilot Assist con Navi-link (regola accelerazione, frenata, stop e ripartenza nella singola corsia, legge i segnali stradali e adatta automaticamente la velocità della vettura), caricatore wireless per smartphone.

Interni tecnologici

COLORI Le combinazioni cromatiche per gli esterni sono tre, tutte con tetto a contrasto: Pearl White con tetto nero, Ceramic Grey con tetto nero e Black Metallic con tetto grigio.

Tre colori con tetto a contrasto

SUPER FULL HYBRID Creato in collaborazione con il Nissan Design Europe, il centro di progettazione della Casa giapponese situato nel cuore di Londra, la nuova versione speciale di Qashqai è dunque provvista di propulsore ibrido e-Power, alias ''l'elettrico che va a benzina'': un motore elettrico da 190 cv che muove le ruote, un motore termico da 1,5 litri da 158 cv deputato esclusivamente alla produzione di energia. Soluzione più unica che rara e particolarmente apprezzata dai clienti, se è vero come è vero che solo in Italia è già stata scelta da oltre 9.000 clienti (oltre 65.000 in tutta Europa).

Qashqai e-Power, il ''quasi'' elettrico

IL LANCIO Le prime unità (delle 900 in totale) di Nissan Qashqai e-Power 90° Anniversario saranno in vendita presso le concessionarie italiane a partire dal mese settembre 2023. Il listino prezzi sarà comunicato a breve, ci aspettiamo una cifra attorno ai 45.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/06/2023