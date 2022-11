Nissan Qashqai e-Power: il SUV benzina che si crede elettrico. La prova

Immaginatevi un’auto elettrica che però va a benzina, difficile crederci vero? Questa è l’alchimia perfetta che i tecnici Nissan sono riusciti a raggiungere con nuova Qashqai e-Power, un SUV ibrido che si guida quasi come una full-electric! Sembra qualcosa di molto complicato, ma è più semplice di quanto immaginiate e ora ve lo spiego passo passo!

IBRIDO SUI GENERIS

Nissan Qashqai e-Power è essenzialmente la stessa Qashqai che abbiamo conosciuto negli scorsi mesi! La vera differenza sta tutta nel suo inedito sistema propulsivo. 3 sono gli elementi fondamentali della tecnologia e-Power: un motore 3 cilindri turbo benzina da 1,5 litri di derivazione Infiniti, una batteria al litio da 1,97 kWh e un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 190 CV e 330 Nm di coppia. A differenza della maggior parte dei full-hybrid, qui il motore termico non è mai in trazione, significa che le ruote anteriori vengono azionate solo ed esclusivamente dal propulsore elettrico (qui l'approfondimento). Il 3 cilindri funge solo da generatore di elettricità, un range extender che invia corrente all’unità elettrica o ricarica la batteria tramite un inverter.

Nissan Qashqai e-Power: il 3/4 anteriore

RIDUCE CONSUMI ED EMISSIONI Questo significa che la potenza effettiva dell’auto non fa riferimento ai CV sviluppati dal motore termico (158 per essere precisi), ma va calcolata da quelli espressi dall’e-motor elettrico che sono appunto 190. Questa ingegnosa soluzione consente di ridurre sensibilmente le emissioni di CO2, che sulla e-Power sono appunto di circa 120 g/km contro gli oltre 140 g/km della gemella mild-hybrid. Il sistema porta però con sé del peso aggiuntivo, che sulla bilancia si traduce in 282 kg in più rispetto alla Qashqai mild-hybrid 140 CV.

Nuova Nissan Qashqai e-Power: il logo e-Power

IMPRESSIONI DI GUIDA

Dunque, le impressioni che mi trasmette questa Qashqai e-Power sono decisamente vicine a quelle di un’auto 100% elettrica. Oltre alla silenziosità di marcia e a un’ottima insonorizzazione, c’è da mettere in conto che l’auto è davvero reattiva! La risposta dell’acceleratore è quasi istantanea. Qashqai prende velocità molto rapidamente e questo è certificato da uno 0-100 interessante: 7,9 secondi. Ma l’aspetto che più mi convince è che finalmente l’effetto trascinamento qui è quasi del tutto assente: mi spiego meglio. Quando il motore termico entra in azione per ricaricare la batteria o alimentare con la corrente l’e-motor c’è una diretta connessione tra il numero di giri del 3 cilindri e la velocità della vettura.

SILENZIOSISSIMA È la prima volta che lo sperimento su un’auto di questo genere. Il merito è tutto del Linear Tune, una soluzione elettronica che scongiura l’effetto ''scooterone'' che affligge buona parte dei full-hybrid con cambio CVT. E in questo caso il piacere di guida ringrazia! Certo se si preme a fondo sull’acceleratore, il 1.5 benzina sale rapidamente di giri, ma lo fa in maniera più discreta e lineare rispetto a molti ibridi in serie. Come ogni auto ad alta elettrificazione che si rispetti c’è pure e-Pedal, un comodo bottone che intensifica la frenata rigenerativa, che però non porta mai all’arresto completo della vettura. Diciamo che in questo caso avrei preferito magari poterla gestire in prima persona, con dei paddle al volante per regolarne il funzionamento, ma tant’è!

Nissan Qashqai e-Power: test drive

SI ACCONTENTA DI POCO

In compenso, questa tecnologia permette di raggiungere interessanti risultati sul fronte dei consumi con un dichiarato di 5,3-5,4 l/100 km. Considerate che l’ultima generazione di Qashqai a gasolio, con il 1.7 dCi da 150 CV consumava nel misto all’incirca 4,8 l/100 km. In questa prova, il valore del computer di bordo si è attestato intorno ai 6,0 l/100 km, un risultato davvero incoraggiante! Il merito è anche del rapporto di compressione variabile brevettato da Nissan, che grazie a un apposito manovellismo sull’albero motore è in grado di aumentare o diminuire la corsa del pistone, a tutto vantaggio di una maggior efficienza. A ciò aggiungeteci che il cambio è praticamente assente, in quanto il motore elettrico è collegato alle ruote anteriori da un semplice riduttore, il che lima ulteriormente attriti e resistenze che verrebbero generate da una trasmissione tradizionale.

Lo schema di funzionamento del sistema e-Power

VERSIONI E PREZZI

Non c’è dubbio che il terreno d’elezione del sistema e-Power sia la città, dove i frequenti rallentamenti aiutano la rigenerazione della batteria riducendo i consumi. Ma sono comunque convinto che facendo un po’ d’attenzione si riescono a strappare degli ottimi risultati anche in uno scenario più ostico come l’autostrada. Lo metteremo alla prova con più calma non appena ne avremo l’opportunità! Per il resto la Qashqai e-Power replica le ottime sensazioni dinamiche che già ho espresso durante la nostra ultima comparativa C-SUV (qui il link). Per quanto riguarda il listino, Qashqai e-Power è proposto in 5 allestimenti: Acenta, Business, N-Connecta, Tekna e Tenkna+ con prezzi che partono dai 37.270 euro della Acenta e raggiungono i 46.020 euro della top di gamma Tekna+.

Nuova Nissan Qashqai e-Power: il posteriore

SCHEDA TECNICA NISSAN QASHQAI E-POWER

Motore elettrico di trazione Elettrico sincrono a magneti permanenti Motore termico (generatore) 1.497 cc, 3 cilindri da 158 CV Batteria Ioni di litio da 1,97 kWh Potenza di sistema 190 CV Coppia massima 330 Nm Prestazioni Vel. Max. 170 km/h | 0-100 km/h in 7,9 secondi Trazione Anteriore Cambio Riduttore - moltiplicatore Dimensioni 4,42 x 1,84 x 1,62 m Passo 2,66 m Posti 5 Peso in ordine di marcia 1.687 kg Bagagliaio Da 402 a 1.582 litri Consumi (misto WLTP) 5,3 - 5,4 l/100 km Emissioni CO2 (WLTP) 119 - 122 g/km Prezzo A partire da 37.270 euro

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 17/11/2022