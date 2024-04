Nuova Nissan Qashqai 2024: come cambia il re dei crossover

Nissan Qashqai si rifà il look per restare regina di vendite nel segmento Crossover. Dopo 16 anni sulla cresta dell'onda, arriva l'aggiornamento del 2024, che va ben oltre il tipico facelift di metà carriera. Infatti l'attuale terza generazione lanciata nel 2021 cambia profondamente l'aspetto, senza però tradire le doti che ne hanno fatto un best seller.

Nissan Qashqai 2024: ci sarà un nuovo allestimento

Il suo look è decisamente rinnovato, soprattutto nel frontale, che adotta una grande griglia a elementi tridimensionali. Addio alla familiare mascherina ''V-Shape'' a trapezio rovesciato, ora si punta su un design più moderno, audace e complesso. E se pensate che i cambiamenti finiscano qui, sbagliate: i fari diurni mantengono la forma a boomerang ma con un twist, e i proiettori a Led con illuminazione attiva permettono la massima luminosità anche nelle notti più buie. La fanaleria posteriore conserva la sagoma precedente, ma muta il disegno e la disposizione delle luci all'interno. L'abitacolo conferma la sua forma accogliente, ma si rinnova nelle finiture e nei rivestimenti dei sedili. A seconda dell'allestimento, potrete trovare inserti in cromo satinato, Alcantara e tessuto tecnico che donano un tocco di sportività. Sul fronte della tecnologia, poi, l'infotainment della nuova Qashqai raggiunge un nuovo livello di connettività con l'integrazione dei servizi Google, tra cui Google Play, Google Maps e l'assistente Google Assistant, pronto a rispondere al vostro ''Hey Google''. E per gli appassionati di Apple, c'è sempre il supporto wireless per CarPlay e Siri.

Nissan Qashqai 2024: riconfermata la versione e-power

Parlando di motorizzazioni, il cuore pulsante del Qashqai rimane invariato, con il potente motore 1.3 turbo a benzina con tecnologia mild hybrid, disponibile in versioni da 140 o 158 CV. Quest'ultimo è equipaggiabile anche con il cambio automatico Xtronic e la trazione integrale. Riconfermato anche l'innovativo sistema full-hybrid E-Power - qui la nostra prova, proprio su Qashqai - che combina trazione elettrica con un motore a benzina ad alta efficienza mai collegato alle ruote, ma presente solo in funzione di generatore per ricaricare costantemente la batteria. Per quanto riguarda gli allestimenti, la Qashqai 2024 abbandonerà il Visia e partirà direttamente dal più accessoriato Acenta. Tra le novità c'è anche l'introduzione del livello N-Design, che sarà addirittura superiore al Tekna+, il quale resterà in gamma ma senza esserne più il top. I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma è logico pensare saranno riposizionati un po' più in alto, come conseguenza dei contenuti più ricchi.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 17/04/2024