Quale auto compro nel 2025 | Parte I. SUV Diesel. Video

Da Tonale Diesel a Tiguan TDI, passando per Audi Q3 e BMW X1. Ecco 7 SUV a gasolio felicemente in vendita... ancora per un po'

Vi do una cattiva notizia. Il Male esiste. Ebbene sì, al mondo non c’è solo il Bene, il mondo è attraversato anche da un fluido di energia che è negativa, è contagiosa, fa commettere agli esseri umani gesti orribili. Già avete capito che il Male assoluto è quella cosa lì, è il SUV a motore Diesel. E che vi sto prendendo in giro.

Tornando seri: questo contenuto (scritto con sudore e pure interpretato in video!) non è stato realizzato per dibattere sull’opportunità di escludere dalla circolazione (o meno) i propulsori Diesel. Da parte delle istituzioni, così come da parte delle Case. In questo contenuto, parliamo invece dei pochi SUV che anche nel 2025 sono disponibili anche con motore a gasolio. Che se macini decine di migliaia di chilometri ogni anno, non c’è alternativa. Punto.

Ormai, quella dei SUV diesel è una specie di riserva indiana. Ma ho grattato il fondo dei listini e ho individuato 7 nomi illustri. Ne ho pure lasciato fuori un paio, perché li ho inseriti in un’altra classifica (scelte sempre dolorose). 7 SUV di medie dimensioni (intendo attorno ai 4 metri e mezzo, quindi adatti anche ai lunghi viaggi in pieno comfort, anche con ospiti al seguito) e tutti quanti di prestigio. Quindi SUV di dimensioni medio… alte, anche nel prezzo (sì, dai ''40k'' in su…). Ma guidando tanto, rientri dall’investimento.

Leggi, leggi. Oppure, clicca Play sulla foto di cover per la video guida.

Alfa Romeo Tonale

La prima in ordine alfabetico e la prima e l’unica del nostro elenco che è orgogliosamente italiana è Alfa Romeo Tonale. Che nel 2025 si rituffa nella mischia in edizione leggerissimamente aggiornata.

Non di fuori: solo in abitacolo. Nuovo tunnel centrale con selettore del cambio rotante, nuovo quadro strumenti digitale. Stop.

Alfa Romeo Tonale 2025: nuovi interni

Invariata la gamma motori, invariata quindi anche l’offerta di Tonale 1.6 Turbo Diesel 130 CV, con rilassante cambio automatico doppia frizione a 6 marce e trazione (solo) anteriore.

Due allestimenti, Sprint e Veloce: la base è già bella completa di tutto, la top di gamma aggiunge per lo più dettagli estetici. Si parte, salvo promo finanziarie, da 40.600 euro. E abbiamo rotto il ghiaccio.

Nel 2026 arriva Audi Q3 terza generazione. Nel frattempo, nel 2025 è regolarmente in vendita Q3 di seconda edizione, che la sua porca figura la fa sempre.

Audi Q3

E soprattutto, che è configurabile anche col 2.0 TDI, sia a trazione anteriore da 150 CV (sigla 35 TDI), sia con trazione quattro e 193 CV (la 40 TDI).In ambo i casi, cambio automatico S tronic a doppia frizione a 7 marce (il “padre” di tutti i doppia frizione).Se l’obiettivo è consumare meno, ovvero stare sotto la soglia dei 6 l/100 km, vada per il 150 CV.

Audi Q3, gli interni

Un solo allestimento, Business, prezzi che – al momento di andare in stampa – partono da Q-Q-45.100 euro.

Restiamo in Germania, più precisamente sempre in Baviera, e nominiamo nella nostra lista BMW X1, un classico tra i SUV (quasi) compatti di livello (molto) premium.

BMW X1

Un classico che, a differenza del rivale Audi, alla terza serie è già arrivato: lo ha fatto nel 2022, quindi il modello è “quasi” nuovo. La cosa bella di X1 a gasolio è che puoi scegliere non solo la puteeenzaaa. Ma anche il tasso di elettrificazione: da zero a… zero virgola cinque, cioè diesel mild hybrid 48 volt. Che è meglio di niente, e soprattutto non ti impone di cambiare niente. Costa un po’ di più, consuma un po’ di meno, un ordine del -10%, scatta un pelo più veloce.

BMW X1, gli interni

Per una X1 2,0 litri diesel senza fronzoli (ma sempre e comunque con automatico doppia frizione 7 marce), l’equazione è X1 sDrive18d 150 CV (da 45.450 euro). Per X1 diesel mini-hybrid, la formula magica è invece X1 sDrive20d 163 CV (da 48.750 euro). Vuoi la trazione xDrive? 50.850 euro. Vuoi anche più cavalleria? X1 xDrive23d 197 CV. E 53.850 euro, però.

Nell’attesa che anche Cupra Terramar venga (auspicabilmente?) declinata anche in formato diesel (mai dire mai…), sorellina Cupra Formentor il diesel lo mastica eccome.

Cupra Formentor 2024

Piacevolmente ristilizzata a primavera 2024 e inizialmente orfana di versione a gasolio, quella che a buon diritto si è guadagnata il titolo di Audi Q3 in salsa catalana puoi ora serenamente configurarla anche in formato 2.0 TDI DSG 150 CV.

Un solo allestimento, semmai da completare a proprio piacimento con audaci pacchetti design. Prezzo a partire da 41.750 euro. Cioè qualche migliaio di euro in meno rispetto a Q3, e senza particolari rinunce in termini di blasone, vista la foga con la quale il brand spagnolo scala la gerarchia sociale.

Cupra Formentor, gli interni

Una rinuncia, in realtà, devi metterla in conto: perdi 10 litri di bagagliaio, 450 litri anziché i 460 litri della tedesca. Stupidaggini.

Nonostante faccia il diavolo a quattro per accompagnare il suo affezionato pubblico verso motorizzazioni di ultima generazione, 100% elettrico incluso (vedi EQA), anche dopo il soft facelift 2023, Mercedes GLA continua ad essere identificata in prevalenza con la motorizzazione turbodiesel.

Mercedes GLA

E come dare torto al pubblico, almeno a quello che divora corsie autostradali: il moderno 4 cilindri 2,0 litri della Stella è un toccasana per lo spirito. Bassi consumi, uno squisito piacere di guida, un catalogo che non finisce più.

La casa oggi consiglia GLA 200 d 150 CV, trazione anteriore, allestimento Advanced, cioè il livello appena superiore al primo. Se la pagassi in contanti, ti uscirebbero dal conto 49.000 euro. Ma la pagherai a pezzi, e ti uscirà una rata da 500 euro al mese scarsi (dopo anticipo). Paura che un bel giorno GLA diesel esca dal listino? No panic, non nel corso del 2025.

Mercedes GLA, gli interni

Eccone un’altra in piena crisi di identità. Sì, ma una crisi positiva, di quelle attraverso le quali si matura. Mini Countryman atto III è pure full-electric. Bene, alcuni saranno felici. Ma chi ogni giorno partecipa al giro d’Italia a tappe forzate, fermandosi solo lo stretto necessario per rabboccare il serbatoio, è felice di poter ancora contare su Countryman D, dove la D sta per Diritti e Doveri di acquistare un’auto diesel, ma anche Divertimento.

Mini Countryman

Eh già, perché sotto il cofano di un SUV che di Mini ha il cognome (e un po’ di go-kart feeling), ma non più di certo le dimensioni (ora è lungo 4 metri e 45), ruota con precisione tedesca lo stesso quadricilindrico 2,0 litri del parente BMW X1. In particolare, quello farcito di tecnologia mild hybrid 48 volt, con 163 CV e una spintarella elettrica che male non fa, specie ai consumi.

Mini Countryman, gli interni

Si parte da 38.100 euro, ma ci sono quattro differenti allestimenti: e sto a scommettere che non resisterai a rivestirlo di John Cooper Works. Poi però non lamentarti se lo paghi oltre 45.000 euro.

Ma il capitano dei SUV diesel, anzi il primatista in assoluto delle vendite di questo genere di propulsione, è lui, Volkswagen Tiguan.

Volkswagen Tiguan

Razionalità al potere: stile politically correct, spazio, tecnologie digitali, e il mitico “duemila” TDI pronto ad accompagnarti in capo al mondo. Per il cambio, al posto tuo ha già scelto lui: doppia frizione DSG a 7 rapporti. Ti rimane da scegliere step di potenza (150 o 190 CV), trazione (anteriore o integrale 4Motion) e completezza dell’allestimento.

Fossi in te, pescherei la due ruote motrici da 150 CV in formato Edition Plus: né povera, né capricciosa. Così, tanto per far uscire un prezzo di listino di 45.000 euro, meno 100 euro.

Volkswagen Tiguan, gli interni

COMING SOON: SUV FULL HYBRID 2025

Come si diceva, questa era una selezione: SUV diesel taglia M ce ne sono altri. Che (in un’altra veste) saranno i co-protagonisti del prossimo contenuto… Eh già, perché se ormai ti hanno convinto che il Diesel è il Male, beh… siamo qui anche per assecondare i tuoi sacrosanti scrupoli di coscienza.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/12/2024