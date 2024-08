Cupra Formentor allarga la famiglia: un caloroso benvenuto al motore diesel!

Chi la dura la vince, ovvero chi non molla alla fine resiste. E i motori diesel, messi da parte in nome della transizione elettrica, stanno ottenendo la loro rivincita poiché consumano e inquinano poco e regalano un bel piacere di guidare. Detto ciò, uno dei costruttori più attento alle richieste dei suoi clienti è Cupra, un brand giovane e dinamico, che si è già distinto per audacia e lungimiranza con una gamma di forte impatto per stile e prestazioni. Ebbene, alla Casa spagnola è bastato poco per aggiornare la sua strategia e introdurre nella gamma della sua best seller Formentor anche un quattro cilindri turbodiesel brillante e poco assetato. Ma in Cupra questa non è l’unica novità, poiché il crossover sportivo modifica la gamma con l’ingresso a listino di altre motorizzazioni. Allora, andiamo a vedere come è articolata la famiglia di nuova Formentor.

Cupra Formentor 2024: arrivano a listino nuove motorizzazioni, anche diesel

La linea si aggiorna con l’introduzione di tre motorizzazioni, che si aggiungono a quelle già esistenti. Infatti, oltre alla novità assoluta 2.0 TDI da 150 CV, cambio DSG a sette rapporti e trazione anteriore, inserita per soddisfare le richieste dei clienti che si sono affacciati al mondo Cupra e in particolare a Formentor, il nuovo punto di accesso diventa il 1.5 TSI 150 CV con cambio manuale a sei marce, al quale si aggiunge il 1.5 e-Hybrid 204 CV DSG di nuova generazione. L’introduzione del motore 1.5 e-Hybrid, arricchisce la gamma di motori plug-in della Casa spagnola che allarga la scelta verso una motorizzazione ibrida alla spina meno potente. Infatti, rispetto alla versione VZ da 272 CV già presente in listino, il nuovo motore vanta un setup di potenza del propulsore termico che, in questa variante da 204 CV, raggiunge i 150 CV.

VEDI ANCHE

Cupra Formentor 2024: si fa largo il 2.0 TDI con cambio automatico DSG e 150 CV

In sintesi, il listino di Cupra Formentor si arricchisce con questi modelli:

Cupra Formentor 1.5 TSI 150 CV a partire da 37.200 euro

Cupra Formentor 2.0 TDI 150 CV DSG a partire da 41.750 euro

Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid 204 CV DSG a partire da 46.500 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/08/2024