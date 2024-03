Cupra Formentor: quando sport fa rima con SUV, ecco le nuove versioni

Il brand spagnolo Cupra si sta affermando nel panorama automotive come uno dei più dinamici e versatili con modelli che abbracciano diversi segmenti, dalle hatchback alle wagon fino ai SUV, con una bella ispirazione sportiva e con un design contemporaneo. Tale il successo del “giovane” marchio che dal suo lancio nel 2018 ha consegnato più di mezzo milione di vetture in tutto il mondo e Formentor si conferma best seller della Casa. Le oltre 120.000 unità consegnate in tutto il mondo diventano l’emblema del successo di questo modello, che per il 2024 arricchisce la gamma con nuove varianti. Infatti, la famiglia del SUV sportivo aggiunge due inedite versioni con contenuti ancora più esclusivi per design e tecnologia. La prima novità importante è l’introduzione della versione Formentor Impulse, che include tutte le dotazioni più richieste di serie. Poi c’è anche l’edizione speciale Tribe Edition, che si arricchisce della motorizzazione 1.4 e-Hybrid da 204 CV. Infine, debuttano due nuove versioni esclusive numerate della VZ5 e cioè la Century Bronze e la Enceladus Grey, svelate qualche settimana fa.

Nuova Cupra Formentor 2024: debuttano quattro nuove versioni del SUV sportivo

La nuova versione, con il motore 1.4 e-Hybrid 204 CV, è equipaggiata con tutti gli accessori più apprezzati dai clienti, offrendo così un modello che include di serie: cerchi in lega da 19” di colore nero/rame, tinta carrozzeria metallizzata a scelta tra Grigio Magnetico, Nero Midnight o Bianco Nevada. Disponibile su richiesta anche il colore carrozzeria Grigio Grafene. Lato sicurezza e infotainment troviamo sistema di navigazione da 12”, portellone elettrico “handsfree”, park assist, videocamera posteriore, cavo di ricarica MODE 3, adaptive cruise control predittivo, side assist, exit warning ed exit assist, traffic sign recognition. Il prezzo di listino di Cupra Formentor Impulse è di 45.350 euro. Questa nuova versione accede agli incentivi statali e i clienti possono, inoltre, optare per la formula d’acquisto Cupra Way con finanziamento 24 mesi/20.000 km totali.

Nuova Cupra Formentor 2024: al vertice della gamma c'è l'edizione limitata della VZ5

VEDI ANCHE

Sempre nell’ottica di poter offrire al cliente una versione completa e ricca in termini di contenuti e parsimoniosa nei consumi, il brand spagnolo ha introdotto la motorizzazione e-Hybrid 204 CV DSG nell’allestimento Tribe Edition. La dotazione di serie di questa nuova versione include cerchi in lega da 19” neri, colore carrozzeria Nero Midnight, sedili anteriori avvolgenti rivestiti in Dinamica nera, pedaliera in alluminio griglia anteriore, modanature, passaruota e gusci specchietti in tinta con la carrozzeria, sistema di navigazione da 12”, portellone elettrico “handsfree”, park assist, videocamera posteriore, cavo di ricarica MODE 3, adaptive cruise control predittivo, side assist, exit warning ed exit assist, traffic sign recognition e travel assist. Mentre, su richiesta è disponibile anche il colore carrozzeria speciale Grigio Grafene. Il prezzo di listino di Formentor Tribe Edition e-Hybrid DDG 204 CV è di 46.850 euro, cifra che consente di usufruire degli incentivi statali.

Nuova Cupra Formentor 2024: gli interni di ispirazione racing dello sport utility iberico

Le varianti high performance della Formentor sono disponibili anche nelle verisoni Century Bronze ed Enceladus Grey per l’anniversario di Cupra. Il 5 cilindri di Formentor VZ5 da 390 CV, 480 Nm di coppia ed equipaggiato di torque splitter è un’icona per tutti gli appassionati di motori. Motivo per cui, in occasione del sesto anniversario, Cupra ha voluto rendergli omaggio e presentare due nuove versioni limitate numerate, disponibili in solo 222 esemplari ciascuna. Si parte dalle sfumature della carrozzeria definite da colori opachi ed esclusivi, Century Bronze ed Enceladus Grey. Tutto lo spirito sportivo delle Formentor in edizione limitata è sottolineato da un equipaggiamento molto ricco, che comprende tra gli altri, cerchi in lega da 20” neri, sedili avvolgenti Cup Bucket in pelle nera e tetto panoramico apribile elettrico. Ciascuna delle versioni, poi, è contraddistinta da dettagli specifici: VZ5 in colore Century Bronze sfoggia loghi interni ed esterni, elementi decorativi interni e terminali di scarico in color rame, mentre, nella VZ5 Enceladus Grey i loghi interni ed esterni, gli elementi decorativi interni e i terminali di scarico sono di colore nero. Il prezzo chiavi in mano delle due nuove versioni di Formentor VZ5 2.5 TSI 4Drive DSG è di 75.800 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/03/2024