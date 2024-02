Cupra Formentor VZ5 Limited Edition: il SUV coupé celebra un giorno speciale

Una delle caratteristiche del brand spagnolo CUPRA è la sua dinamicità, il suo saper proporre automobili sportive e stilose, di grande qualità e che esprimono il forte senso di appartenenza a un grande gruppo, una tribe di proprietari e appassionati del marchio. Oggi, la Casa iberica, proprio per sottolineare questa filosofia e per celebrare un giorno speciale, presenta due esclusive edizioni limitate di Formentor VZ5, in cui il carattere innovatore del SUV coupé high performance viene rivisitato nelle sfumature della carrozzeria e nei dettagli di design.

Cupra Formentor VZ5 Limited Edition: in versione bronzo opacoNUMERO SPECIALE PER UN SUV ESCLUSIVO Di questo particolare modello ne saranno prodotti solo 222 esemplari definiti dal nome stesso - VZ sta per Veloz in spagnolo, che significa veloce o rapido, e 5 cioè il numero dei cilindri dell’iconico motore che mette la firma sulla versione più performante della Formentor. Il numero 222 non è stato scelto a caso, rende infatti omaggio all’anniversario di CUPRA, il 22/2/2018.

Cupra Formentor VZ5 Limited Edition: i cerchi da 20'' con dettagli in colore rameLE PAROLE DEL MANAGER Sven Schuwirth, Vicepresidente esecutivo Vendite e Marketing di CUPRA ha dichiarato: “Formentor VZ5 è la massima espressione delle prestazioni a combustione e della volontà del marchio di ispirare la nuova generazione di appassionati di auto. Le due edizioni limitate rendono omaggio alla VZ5, riproponendo l’estetica sportiva del veicolo e migliorandone il design sia all’interno sia all’esterno”.

Cupra Formentor VZ5 Limited Edition: interni sportivi ed esclusiviTUTTI I DETTAGLI DI STILE I due modelli a tiratura limitata, si distinguono per i nuovi colori esterni: Century Bronze Matt ed Enceladus Grey Matt, che arricchiscono il già audace look della Formentor VZ5. La Limited Edition Century Bronze introduce una serie di elementi unici tanto nel design esterno, quanto in quello interno: dalle calotte degli specchietti retrovisori e i tubi di scarico in fibra di carbonio, ai cerchi in lega neri da 20”, il lettering cromato CUPRA e i loghi in rame sia all’interno sia all’esterno. In abitacolo troviamo sedili CUP Bucket neri e cruscotto con cuciture in nero. Allo stesso modo, la Limited Edition Enceladus Grey si arricchisce del lettering, i loghi CUPRA, e di elementi decorativi interni cromati scuri, di calotte degli specchietti retrovisori e terminali di scarico in fibra di carbonio nera e di cerchi in lega neri da 20”. Anche questa edizione dispone di sedili CUP Bucket neri e cruscotto con cuciture in nero. Sulla modanatura del pannello della porta entrambe le versioni sfoggiano i numeri di serie incisi a laser, in modo che i clienti possano immediatamente riconoscere l’esclusività del veicolo.

Cupra Formentor VZ5 Limited Edition: in versione grigio opacoIL MOTORE, UN “CANNONE” CON QUASI 400 CV Lato motore, non c’è nulla di nuovo, ma non è una brutta notizia, anzi. CUPRA Formentor VZ5 è dotata del cinque cilindri TSI da 2,5 litri, che eroga la bellezza di 390 CV di potenza e 480 Nm di coppia. Questa unità, abbinata al cambio automatico a doppia frizione DSG, dà origine a uno sport utility super sportivo. Le Limited Edition di CUPRA Formentor VZ5 si piazzano di diritto al vertice della gamma e sono un vero tributo in termini di prestazioni, diventando tra le versioni più esclusive proposte dal costruttore spagnolo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/02/2024