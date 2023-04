Cupra Formentor, è arrivato il tempo del primo facelift

Il SUV medio della casa spagnola si prepara a una leggera rinfrescata: le prime foto spia rivelano come cambierà, specialmente nel frontale

Il SUV sportivo Cupra Formentor ha debuttato nel 2020, ed è quindi arrivato anche per lui il momento di una rinfrescata al look, un paio di ritocchini al frontale e una spruzzatina di novità anche in abitacolo, e il MY2023 è servito.

Cupra Formentor 2023: visuale laterale

OCCHI STRETTI I nostri indefessi fotografi hanno sorpreso uno dei primi prototipi impegnato nei test al Nürburgring. Le camuffature, come potete vedere dalle foto spia, si limitano sostanzialmente al frontale, dove dovrebbero debuttare gruppi ottici più sottili e affilati, seguendo le orme tracciate dalla concept Tavascan, ma anche da Terramar e UrbanRebel. Cambierà leggermente anche il paraurti anteriore, accentuando ancor di più la vocazione sportiva del SUV spagnolo (che abbiamo provato nella sua versione ibrida plug-in).

Cupra Formentor 2023: visuale di 3/4 anteriore

E IL RESTO? La parte restante dell’auto rimarrà invariata, comprese le spalle muscolose e i fascioni di plastica che corrono nella parte bassa della carrozzeria. Nel prototipo impegnato al ‘Ring risulta camuffato dai nastri coprenti anche il logo nel portellone e la scritta sottostante, anche se in quella zona non ci aspettiamo grandi novità. Le motorizzazioni dovrebbero rimanere invariate, con potenze che vanno da 150 CV a 390 CV, con alimentazioni benzina, gasolio e ibride plug-in.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/04/2023