Cupra Formentor 2024, SUV che piace non si cambia. I nuovi prezzi

Per il fortunato crossover iberico, nuove dotazioni ed equipaggiamenti su richiesta. Aggiornamenti anche per Cupra Born e Cupra Leon

Non si può considerare nemmeno un vero e proprio restyling, il pacchetto di interventi che interessa Cupra Formentor, uno dei SUV-fenomeno dell'ultimo triennio. L'upgrade 2024 del crossover che ha lanciato in orbita l'ex sotto-brand Seat, ora Costruttore che brilla di luce propria, consiste essenzialmente in un nuovo pacchetto di optional. D'altra parte, più il modello vende, più si avverte l'esigenza di distinguersi.

Cupra Formentor e-Hybrid

ANNO NUOVO... Ad arricchiere l'elenco degli equipaggiamento su richiesta di Cupra Formentor MY24 arrivano gli pneumatici all season per i cerchi da 18 pollici, sia il set di serie, sia quelli opzionali. Quanto alla sportiva Formentor VZ, ecco i sedili avvolgenti in Dinamica con inserti in pelle dark brown, oltre ai terminali di scarico Akrapovic per la motorizzazione 2.0 TSI 310 CV 4Drive DSG. Infine, il Beats Audio è ora disponibile anche sulla versione e-Hybrid. Gamma Cupra Formentor a partire da 36.800 euro (1.5 TSI 150 CV).

Cupra Born

BORN E LEON 2024 Aggiornamenti anche per le sorelle di ''tribù'' Born e Leon. Sulla compatta 100% elettrica (Born a partire da 41.100 euro) salgono a bordo due altoparlanti aggiuntivi nelle porte posteriori da 168 mm di diametro. Quanto alla Leon in salsa Cupra, torna a listino il propulsore 2.0 TSI DSG 245 CV in allestimento VZ e viene introdotto sul mercato italiano il cosiddetto Design Pack Extreme. Che prevede cerchi da 18 pollici Copper, minigonne laterali, spoiler al tetto, pedaliera in alluminio e gusci specchi retrovisori in fibra di carbonio. Prezzi da 32.350 euro (Leon) e da 33.200 euro (Leon Sportstourer).

Cupra range MY24

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/07/2023