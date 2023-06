Cupra Ateca: due nuovi motori in UK. E da noi?

Lunga 4,39 metri, Cupra Ateca è un SUV compatto sportivo da ben 300 CV: capace di raggiungere i 250 km/h e bruciare lo 0-100 km/h in 4,9 secondi. Stuzzicante, certo, e anche rappresentativa del giovane Marchio spagnolo, ma eccessiva per interessare il grande pubblico: specie in Italia, dove il discusso superbollo ammazza le vendite di tutti i modelli sopra i 250 CV. In UK, però, sono in arrivo altri due motorizzazioni a benzina che potrebbero coniugare l'appeal dello stile Cupra con versioni assai più appetibili, per potenza e prezzo. Più accessibili, insomma.

Cupra Ateca 2023, 3/4 posteriore

LE CARATTERISTICHE TECNICHE La banca organi, manco a dirlo, è sempre quella del Gruppo Volkswagen, ma ora, oltre al cuore ipertrofico della Golf R, sotto al cofano della Cupra Ateca finiranno anche il TSI da 1,5 litri e 150 CV condiviso anche da Volkswagen T-Cross e T-Roc, e un TSI da 2,0 litri e 190 CV presumibilmente simile a quello che troviamo su certe versioni di Skoda Karoq e Kodiaq a trazione integrale. Non a caso, entrambe le nuove versioni di Ateca hanno il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti, ma mentre la 1,5 ha la trazione anteriore, la 2,0 litri è offerta con la sola trazione 4x4.

VEDI ANCHE

Cupra Ateca 2023, gli interni

PREZZI GIÙ DI 9.000 EURO Minimi i ritocchi estetici, che si limiterebbero a un nuovo estrattore, mentre all'interno componentistica e finiture paiono in linea con quanto già proposto per la versione da 300 CV: sedili sportivi, volante brandizzato e cuciture color rame incluse. I prezzi si collocano al di sotto della versione già in listino, che rimane il top di gamma. Ancora non abbiamo avuto conferme circa l'arrivo in Italia delle nuove motorizzazioni, ma va sottolineato che in Inghilterra la versione da 150 CV sarà il nuovo modello d'attacco con un prezzo inferiore al top di gamma di circa 9.000 euro (al cambio farebbe circa 44.000 euro), mentre quella da 190 CV costerebbe l'equivalente di 4.400 euro in più. La produzione dei nuovi modelli inizierà entro la fine dell'estate: vedremo presto se saranno distribuiti anche in Italia ed eventualmente con quale listino.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/06/2023