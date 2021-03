ANCHE MANUALE Si amplia il listino di Seat Leon, la media spagnola giunta ormai alla quarta generazione (qui nella prova video a confronto con Mazda3 e Ford Focus), con l’arrivo del 1.5 TGI da 130CV a metano con trasmissione manuale a sei rapporti, che si affianca allo stesso motore ma con cambio DSG. Una proposta che va incontro a tutti coloro che cercano nell’alimentazione a metano una soluzione soprattutto economica. Il listino della versione con cambio manuale apre con l’allestimento Style a 25.650 euro, 1.650 euro meno rispetto al modello con cambio DSG. 27.300 euro il prezzo della versione Business, 28.700 quello delle versioni Xcellence ed FR.

MONOVALENTE Come tutte le auto a metano del gruppo Volkswagen, anche le Seat Leon TGI hanno un’alimentazione monovalente, con i vantaggi fiscali che ne derivano: sulla media spagnola c’è spazio per 17,3 kg di metano nelle tre bombole, e per una decina di litri di benzina nel piccolo serbatoio della riserva. I consumi si assestano tra i 5,7 e i 6,3 m3 per 100 km (ciclo WLTP), con emissioni 102-112 g/km di CO2, sufficienti per attingere agli ormai ultimi ecoincentivi statali.

SPORTIVA DA 190 CV Accanto al metano con cambio manuale, nel listino di Seat Leon debutta anche il quattro cilindri turbo benzina 2.0 TSI da 190 CV con cambio DSG: coppia massima di 320 Nm, velocità massima di 231 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi. L’asse posteriore è multilink, per gestire al meglio le prestazioni senza compromettere il comfort. Disponibile solo nella più sportiva versione FR al prezzo di 30.800 euro.

SUV PICCOLO, PRESTAZIONI GRANDI Seat Ateca rientra nel segmento dei cosiddetti A-SUV, quelli più compatti e che, nell’ultimo anno, riscuotono sempre più successo. Accanto agli attuali propulsori benzina e turbodiesel, su Ateca debutta il 2.0 TSI da 190 CV, in abbinamento alla trazione integrale 4Drive e il cambio automatico DSG, negli allestimenti Business (35.850 euro), FR ed Xperience (37.600 euro).

ANCHE PER IL FRATELLO MAGGIORE Lo stesso propulsore debutta anche su Seat Tarraco, il SUV più grande della casa spagnola: “0-100” in meno di otto secondi, 210 km/h di velocità massima, consumi che si attestano tra i 7,8 e gli 8,7 l/100 km. Il nuovo motore è disponibile nell’allestimento Business (39.750 euro), Xcellence (42.900 euro) ed FR (43.750 euro).